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美國女子大腦植入物 治好強迫症 不再洗手洗到流血

綜合報導
美國女子皮爾遜藉由一種革命性的大腦植入物，治好了洗手的強迫症；圖為示意圖。(圖／123RF)
美國女子皮爾遜藉由一種革命性的大腦植入物，治好了洗手的強迫症；圖為示意圖。(圖／123RF)

美國女子皮爾遜（Amber Pearson）因為患有強迫症（OCD），常常洗手洗到流血，還會這怕那怕的，擔心日常用品污染不潔。現在，多虧一種革命性的大腦植入物治療癲癇和強迫症，她這些不斷重複的症狀大多已成過去。34歲的她表示：「我每天可以好好過生活，真是太棒了。」

中央社引述法新社報導，皮爾遜的醫師群建議使用一種僅3.2公分長的裝置治療她的癲癇，因為他們認為，這種裝置可檢測到讓她癲癇發作的大腦活動，進而發出脈衝來干擾發作。

就在那時，皮爾遜本人靈機一動。

替她動手術的俄勒岡健康與科學大學醫師拉斯蘭（Ahmed Raslan）回憶說：「這是她自己提出的點子：『既然你們要開腦把東西放進去，而我又有強迫症，能不能就放個導線來處理一下強迫症？』」

拉斯蘭說：「我們認真考慮了她的建議。」

醫師們與皮爾遜一起研究，當她出現強迫症時，大腦實際的活動狀況，接著讓她接觸各種已知的壓力因子，再記錄下電子標記。

這樣一來，他們就能找出和她強迫症有關的大腦活動，接著就能編排植入裝置，讓裝置可在特定信號出現時做出反應。

現在皮爾遜睡前不再檢查門窗，還有一直洗手的頻率已減少到每天僅30分鐘，也不再擔心和其他人一起用餐不乾淨了。

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