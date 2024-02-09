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以為比目魚上鈎 韓男子釣到1500美元旗艦手機

聯合新聞網
男子曬出照片​，一台Galaxy Fold 5就掛在釣魚線上，手機殼裡則放有身分證等卡片。（取材自南韓網路論壇에펨코리아 갈무리）
男子曬出照片​，一台Galaxy Fold 5就掛在釣魚線上，手機殼裡則放有身分證等卡片。（取材自南韓網路論壇에펨코리아 갈무리）

「釣到市價200萬韓元（約1496美元）的魚」。南韓一名網友日前在網路論壇上發文，表示自己原本正在釣魚，突然感受到有股重量，正當他邊收竿邊想「是比目魚嗎？」，浮出水面的竟然是一台三星旗鑑機Galaxy Fold 5。

接著，男子翻開手機殼發現裡頭有名片、駕照，他便致電給手機的主人，請對方透過開船的船長領取。最後，手機主人為了報答這份恩情，便將原本夾在手機殼內的5萬韓元（約37美元）送給男子，讓男子開心表示「釣個魚還賺回了油錢呢」。

從男子貼出的照片可見，一台Galaxy Fold 5就這樣掛在釣魚線上，手機殼裡則放有身分證等卡片。據韓媒報導，三星Galaxy Fold 5規格256GB，出廠價為209萬7700韓元（約1569美元），512GB出廠價則是221萬8700韓元（約1660美元）。

這篇貼文發布僅短短4個小時，就獲得了近30萬的瀏覽次數，網友們也紛紛留言表示，「有些不切實際」、「致謝費用只有5萬韓元好像有點少」、「在哪釣的請告訴我」、「大海裡面能釣到最貴的東西」、「買彩券吧」。

釣魚 三星 駕照

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