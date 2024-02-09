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疫情拖累…泰「猴城」變鬼域 3500隻撒野 居民逃離家園　

編譯徐榆涵
泰國首都曼谷北部的華富里府過去擁有大量猴子，成為吸引遊客前往的一大亮點，如今因多達3500隻的猴子已占領整座城鎮，引發生活和安全問題。（路透）
泰國首都曼谷北部的華富里府過去擁有大量猴子，成為吸引遊客前往的一大亮點，如今因多達3500隻的猴子已占領整座城鎮，引發生活和安全問題。（路透）

泰國首都曼谷北部的古城華富里府（Lopburi）過去擁有大量猴子，成為吸引遊客前往的一大亮點，但疫情爆發後觀光業慘淡，這個繁榮市鎮現在卻面臨淪為「鬼城」的危機，因為多達3500隻的猴子大軍已占領整座城鎮，引發生活和安全問題。

綜合紐約郵報等報導指出，猴患問題導致當地許多商家倒閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊。

Pingya購物中心副代表Surachat Chanprasit向當地媒體指出，猴群經常進入商場內，打擾前來購物的顧客。

租用空間出售商品的小企業主也通常每個月就要修繕屋頂、窗戶等被猴子損壞的地方。該購物中心兩年前掛牌出售，但一直沒有買家現身。先前曾有中國的投資者有意收購，但當他意識到猴患問題尚未解決時，便無限期推遲了投資計畫。

此外，由於搶地盤的猴群占領華府里部分地區，當地政府只能在全市設立多個禁區。

民眾Kuljira Taechawattanawanna向法新社透露，「我們住在籠子裡，猴子自由地待在外頭」。她家中的露台被迫蓋上屋頂，防止猴子闖入家中覓食。

當地民眾最初為了抑制猴群行動，試圖提供牠們糖果、汽水等垃圾食物來阻止暴行，但卻造成反效果，猴子變得更亢奮。泰國國家公園相關部門員工Suttipong Kamtaptim表示，糖食物會讓猴子變得更加興奮並刺激性能力，促使更多猴子繁衍後代，最終該計畫以失敗告終。

泰國國家公園部現在啟動一項絕育計畫，希望能抑制猴群數量。當地政府2020年曾用水果將上百隻猴子引誘到籠子中，進行結紮手術。該計畫當時很成功，每天能抓到約500隻猴子。然而，據報導，猴群已經熟知捕捉策略，計畫變得更加困難，官方一天最多只能抓到20隻猴子。捕捉人員說：「他們一看到我們的臉就記住了，他們知道我們要做什麼。」目前政府仍積極在和其他部門合作，一同找尋解決方法。

泰國華富里府以居住著大量猴子成為觀光勝地，當地居民為感謝猴子對觀光產業的貢獻，在每年11月舉辦「猴子節」（Monkey Festival），會準備豐盛餐點如水果、蔬菜、點心等食物，讓猴子們大快朵頤。

泰國華富里府居民感謝猴子對觀光產業的貢獻，每年11月會舉辦「猴子節」，以豐盛餐點...
泰國華富里府居民感謝猴子對觀光產業的貢獻，每年11月會舉辦「猴子節」，以豐盛餐點讓猴子大快朵頤。（歐新社）

泰國 觀光 投資

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