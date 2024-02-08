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加拿大必勝客打錯字 「包皮」暴紅 脫口秀補刀「別點香腸」

編譯周辰陽

加拿大一家必勝客（Pizza Hut）分店近日暴紅，原因是貼在玻璃門上的公告不巧出現了一個打字錯誤，讓網友們紛紛藉此大開玩笑。

美國福斯新聞與加拿大CTV新聞報導，這家必勝客位於安大略省蒂明斯（Timmins, Ontario）。從網友貼出的照片可見，公告寫著「由於無法預見的包皮環切手術，用餐區將關閉今晚，很抱歉造成不便」，但仍會提供外帶與外送。

基本上，可以確定職員本意應是「情況」（CIRCUMSTANCES），而不是告示上的「包皮環切手術」（CIRCUMCISIONS）。福斯新聞政論脫口秀「Gutfeld!」主持人葛菲爾德（Greg Gutfeld）先把此事稱為「有史以來最糟糕的錯別字」，後來又補了一刀，提醒「別點香腸」。

當晚嘉賓之一的摔角手泰魯斯（Tyrus）也開玩笑說：「包皮環切手術怎麼可能無法預見？」

報導指出，公告照片先出現在當地臉書社團，隨後迅速轉貼到所有社群媒體平台，讓許多網友紛紛大開玩笑。就連當地醫院也在臉書幽默地表示，要必勝客專注於披薩，「我們會處理包皮環切手術。」。

蒂明斯加拿大必勝客（Pizza Hut Canada）官方帳號則自嘲，「我們保證我們唯一切的是披薩……。」

這家不幸出了大糗的必勝客分店總經理吉拉德（Marc Girard）後來上臉書貼文表示，「我們必勝客感謝所有忠實的顧客！拿我們昨天的小不幸玩得開心嗎，可惡的自動更正」，並且貼出了新告示的照片，宣布「鑑於最近的『情況』（CIRCUMSTANCES）」，決定推出新特價商品，而且「不需要小費」。

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