紓解市中心交通 首爾10月將開通「漢江水上巴士」

南韓首爾市將從今年10月起推出新型態大眾交通「漢江水上巴士」。圖為漢江一隅。（中央社）

南韓 首爾市日前宣布，將從今年10月起推出新型態大眾交通「漢江水上巴士」，希望藉此紓解壅塞的市中心地區交通，並滿足觀光 需求。

中央社報導，根據首爾市政府公布計畫，漢江水上巴士將沿著貫穿首爾市中心的漢江，在位於西部的麻谷到東部的蠶室沿線設置7個站點，周間每天運行68班船次，通勤尖峰時間將安排每15分鐘一班。

水上巴士規畫使用碳排量僅柴油船一半的混和動力船，長35公尺、寬9.5公尺，一次可載運199人；水上巴士將分為一般及急行班次，一般船班單程75分鐘，急行僅需54分鐘，只在尖峰時段運行，停靠麻谷、汝矣島與蠶室，有大量通勤需求的汝矣島至蠶室路段預估30分鐘即可抵達。

搭乘水上巴士單程費用初步規畫為3000韓元（約2.2美元），市府也正計畫推出月票、年票，以及觀光客適用的1、3、7日券等多樣優惠票券。

為增進水上巴士與既有大眾交通轉乘的便捷度，市府正在修建鄰近地鐵站 站點之間的人行道，並計畫就距離地鐵站較遠的站點增設公車路線，且每一站點周邊預計都將設置15到30台共享單車。

首爾市政府預估，水上巴士上路後，日平均載客量可達到5230人，2025年載客量估為80萬人；後續也將視情況持續增設站點與班次，並與金浦市、仁川市、京畿道等持續商討合作，至2030年載客量可能增至250萬人。