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加拿大離奇竊案… 「225公斤」北極熊標本被偷 度假村報警尋熊

編譯徐榆涵
加拿大亞伯達省首府愛德蒙頓市（Edmonton）附近的一座度假勝地驚傳離奇失竊事件，一頭重達225公斤的巨型北極熊標本不翼而飛。（取自加拿大皇家加拿大騎警）
加拿大亞伯達省首府愛德蒙頓市（Edmonton）附近的一座度假勝地驚傳離奇失竊事件，一頭重達225公斤的巨型北極熊標本不翼而飛。（取自加拿大皇家加拿大騎警）

加拿大亞伯達省首府愛德蒙頓市（Edmonton）附近的一座度假勝地驚傳離奇失竊事件，一頭重達225公斤的巨型北極熊標本不翼而飛，警方已著手調查。

BBC報導，這頭北極熊標本高約360公分、重達500磅（約225公斤），據信於1月失竊，當時氣溫約攝氏零下30度。度假村工作人員透露，度假村有24小時保全巡邏，但由於天氣寒冷，事發當晚取消巡邏，也沒裝設監視器，竊賊趁機下手。

工作人員表示，研判竊賊剪斷固定北極熊標本的繩子，再把它拖到外頭，「他們可能已經有車接應，這百分之百都必須計畫好。」

據悉，這隻熊標本名為「Harry」（哈利），當地警方指出，莉莉湖度假村（Lily Lake）業者1月22日報案指熊標本遭竊，呼籲民眾留意，以防竊賊將其在網路上兜售。

調查人員指出，該度假村去年8月也曾發生過類似事件，兩隻浣熊標本遭竊。

加拿大皇家騎警表示，連同這次三隻動物標本被偷，共損失約3.5萬加幣。目前尚不清楚兩起案件是否有關。

另據英國衛報報導，加拿大近年怪奇搶案激增，2019年，有竊賊在紐芬蘭省（Newfoundland）偷走3萬公升冰山水（iceberg water）。2014年，魁北克省（Quebec）價值數百萬美元的楓糖漿被偷。

加拿大 皇家 哈利

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