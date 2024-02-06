我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

男廁還女廁？冰店貼「雲朵三角形」標誌難分辨 網：尿急怎辦

編譯中心／綜合報導
左為女廁，右為男廁。(取材自X平台)
左為女廁，右為男廁。(取材自X平台)

這樣設計真的好嗎？馬來西亞有冰淇淋店的廁所標誌，採用雲朵配合等腰以及倒等腰三角形以分辦男女廁，不過這樣的標誌卻令人傻傻分不清性別。事件引來網友熱議，不少人大感疑惑，無奈問「很混淆，如果尿急怎麼辦？」

香港01綜合馬媒報導，馬來西亞有民眾在Twitter（現稱X）帳號「danieleskay」分享一張照片，顯示雪蘭莪州一家冰淇淋店的廁所門外印有令人疑惑的標誌。圖片所示，左方標誌為等腰三角形頂部帶有雲朵符號；右方則是倒等腰三角形頂部帶有雲朵符號，兩個標誌都仿如甜筒形狀。

另外，門的手柄也有所不同，左方為橫杠拉下；右方則是球形需扭動，一時間的確難以分辨出男女廁，也讓人好奇背後寓意。

不少網友看過圖片後大感困惑，「生活已經充滿問題，我們還要在撒尿前弄清楚應該進哪一邊」、「我的過度思考會讓我站在那裡30分鐘，只為了決定我該打開哪扇門」、「很混淆，如果尿急怎麼辦？」；亦有留言笑稱「我覺得男廁在左邊，因為女人永遠是對的（ Right／即右方）」。

其實這此標誌都是在描繪人體的頭部和身體，等腰三角形頂部帶有雲朵的符號（即圖片左方）代表女性；而雲朵符號位於倒等腰三角形的頂部（即圖片右方）則代表男性。

香港

上一則

大雪襲日 東京40傷送醫 列車部分區段停駛 31航班取消

下一則

巴黎奧運恐遭熱浪籠罩 連續高溫可望破紀錄

延伸閱讀

馬來西亞食物難吃？中國觀光客拍影片狂抱怨 惹怒大馬網友

馬來西亞食物難吃？中國觀光客拍影片狂抱怨 惹怒大馬網友
男子爬上樂山大佛頭頂撒尿 景區這樣解釋挨轟甩鍋

男子爬上樂山大佛頭頂撒尿 景區這樣解釋挨轟甩鍋
跳機3中國公民遣返 台陸委會：與陳思明案例不同

跳機3中國公民遣返 台陸委會：與陳思明案例不同
中國公民跳機台灣 大馬難民志工：恐仍送返泰國

中國公民跳機台灣 大馬難民志工：恐仍送返泰國

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00
英王查理三世(右)與威廉王子。(美聯社)

英王「不是前列腺癌」 凱特在休養 威廉將擔更多責任

2024-02-05 15:00
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

2024-01-30 12:21

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎