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日本石川災區「無臭廁所」獲好評 靈感來自烘豆機

編譯中心／綜合報導
日本元旦發生的能登半島地震將屆滿1個月之際，石川縣內首批18戶臨時住宅完工。圖為日本自衛隊成員搭建臨時公共浴室的畫面。（路透）
日本元旦發生的能登半島地震將屆滿1個月之際，石川縣內首批18戶臨時住宅完工。圖為日本自衛隊成員搭建臨時公共浴室的畫面。（路透）

日本石川縣元旦發生強震後，在避難所衛生狀況已成課題的情況下，學者廣瀨幸雄與業者開發的「無臭流動廁所」獲災民好評，其靈感來自開發咖啡烘焙機時發現高溫蒸氣可以抑臭。

中央社引述「北國新聞」報導，曾獲搞笑諾貝爾獎的日本金澤大學名譽教授廣瀨幸雄，與大阪一間企業共同開發的「無臭流動廁所」，在能登半島地震各避難所共設置53座，透過約攝氏400度的高溫蒸氣針對排泄物殺菌，期望達到抑臭效果，獲得石川縣珠洲市、輪島市等地災民好評。

廣瀬從10多年前起開始研究「無臭廁所」，在開發咖啡烘焙機過程中，發現高溫蒸氣可以抑制氮氣及硫磺等惡臭成分，並在2011年311大地震（東日本大地震）時，將試作的流動廁所運到岩手縣陸前高田市避難所實際應用。

如今，設置在能登地區避難所的流動廁所是廣瀨與大阪市一間業者從兩年前開發的產品。他們詢問能登地方的地方政府後，1月10日起前往災區，從在珠洲市設置3座流動廁所開始，後來又數度往返輪島市、七尾市、穴水町等地避難所設置53座流動廁所。

廣瀨在石川縣災區聽到有女性表示「比起食物，廁所更重要」，也有人很高興這種流動廁所附有溫水洗淨功能等，而且不必擔心會有異味，甚至還可以在廁所內安裝暖氣防寒。

廣瀨也招待災區工作人員高溫烘焙咖啡，並說如果能在稍微減輕避難所生活負擔方面幫上忙，他會感到非常高興。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至1月30日下午2時，已確認縣內共238人罹難，另有1179人受到輕重傷，縣內仍有1萬4512人在501處避難所避難。

高溫 地震 日本

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