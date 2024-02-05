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15年後再傳雪梨港灣鯊魚攻擊 泳客腿部重傷

（綜合報導）
澳洲當局表示，雪梨港灣發生15年來的第一起鯊魚攻擊人的事件，遇襲女性腿部「嚴重」受傷，送醫急救後目前情況穩定。（歐新社）
澳洲當局表示，雪梨港灣發生15年來的第一起鯊魚攻擊人的事件，遇襲女性腿部「嚴重」受傷，送醫急救後目前情況穩定。（歐新社）

澳洲當局近日表示，雪梨港灣（Sydney Harbour）發生15年來的第一起鯊魚攻擊人的事件，遇襲女性腿部「嚴重」受傷，送醫急救後目前情況穩定。

綜合媒體報導，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）警方在聲明中表示，緊急服務人員近日接到通報後，趕往伊麗莎白灣（Elizabeth Bay）一座私人碼頭，並發現一名據信20多歲的女性傷患右腿「嚴重受傷」。

警方表示，據他們了解，這名女性傷患是在游離碼頭時遭到鯊魚攻擊。媒體引述當地居民的話說，攻擊事件發生在距離碼頭大約20公尺遠的地方。

一名住在附近的獸醫替她進行初步急救。

儘管雪梨海灘常可看見鯊魚，但這個知名港灣很少發生鯊魚攻擊事件。當天的攻擊事件就發生在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）及雪梨港灣大橋（Harbour Bridge）附近。

新南威爾斯州第一產業部資深鯊魚科學家斯穆雷（Amy Smoothey）告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「鯊魚咬傷人的事件非常罕見，雪梨港灣上一次發生這類事件已經要回溯至2009年。」

她說，黎明和黃昏期間天色昏暗的時候鯊魚會「更積極進食」，因此是「游泳潛在的高風險時刻」。

斯穆雷表示，根據掌握的咬痕等影像，當天攻擊人的很可能是一隻公牛鯊（bull shark）。

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