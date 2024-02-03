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日炸彈客「桐島聰」癌末投案病逝 49年逃亡歷程恐成謎

記者雷光涵
1970年代參與多起企業連環爆炸恐怖事件的日本激進派份子桐島聰，自揭逃亡49年，5天後癌逝，但逃亡歷程恐成謎。（歐新社）
1970年代參與多起企業連環爆炸恐怖事件的日本激進派份子桐島聰，自揭逃亡49年，5天後癌逝，但逃亡歷程恐成謎。（歐新社）

被警方通緝49年的企業炸彈客桐島聰因胃癌末期過世。據指出，桐島生前用「內田洋」的假名在工地工作，認識他的人說，小內不主動與人攀談，但講話口氣溫柔。人們得知他是犯下一連串炸彈攻擊案的嫌犯，大為吃驚。

桐島過世前一年被醫師告知罹癌，疑未做規律的治療，最近身體不適，由同事陪同到鎌倉市內醫院就診。由於沒有健保卡等，為自費就醫，且對院方揭露自己就是通緝犯桐島聰，表示想用本名迎接最後一哩路。今不敵病魔，在醫院短短4天過世，享年70歲。

警方調查發現，他以內田洋的假名在神奈川縣藤澤市的工務店工作約40年，因為沒有身分證件，無法開戶，數十年來都領現金。通緝照片中，桐島戴黑框眼鏡，後來認識他的男性說，現在他戴的是有色鏡片，與通緝照相比，瘦了很多。

一名男子說，桐島會和工作夥半開玩笑，彼此關係不錯，大家叫他「小內」（內田洋）。他留著濃密的鬍子，沒看過他騎車或開車。附近居民表示，桐島住在土木公司附近的一棟二層樓住宅。

桐島聰當年為「東亞反日武裝戰線」成員，1974年到1975年犯下一連串炸彈攻擊案。警方沒有他的指紋，現在要透過家屬的DNA來確認他是否真的是自稱的桐島聰，確認是本人的話，警視廳公安部可能會書類送檢結案。

1975年4月18日還在念大學的桐島，在東京銀座的韓國產業經濟研究所的入口處，裝設土製炸彈，設定19日凌晨引爆，5月被警方通緝。由於兩名共犯逃亡國外，日本刑事訴訟法規定，3人的通緝追訴時效一起暫停。所以近半世紀來，桐島的通緝至今尚未解除。

中央社報導，曾和桐島聰是高中同學的男子回憶道，當年桐島每天要花一小時搭電車通勤，是認真但不惹人注目的類型。不過，碰到像是體育祭等學校活動，他也會和同學一起揮灑汗水。

他說，「桐島就是一個普通的學生，究竟如何捲入這種事件、逃亡期間的生活是怎麼過的，我一直很想問問他。」但隨著桐島病逝，這些問題恐怕永遠無法解答。

現年70歲的桐島聰逃亡49年後，終於被捕，但逃亡歷程恐成謎團。（取材自日本警視廳...
現年70歲的桐島聰逃亡49年後，終於被捕，但逃亡歷程恐成謎團。（取材自日本警視廳）

通緝 刑事訴訟 健保

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