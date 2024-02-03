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埃及修復金字塔 工程手法被罵翻：只差沒貼磁磚

綜合報導
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區遊覽。(新華社)
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區遊覽。(新華社)

埃及政府宣布一項雄心勃勃的計畫，計畫花3年時間修復孟卡拉（Menkaure）金字塔外貌，並稱將是「埃及於21世紀獻給世界的禮物」。不料施工影像上傳社媒後，粗糙的手法引發引來抨擊，專家直斥「荒謬」，批評「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚了。」

中央社報導，吉薩金字塔群中、最小的孟卡拉金字塔最初興建時以花崗岩包覆，飽經歲月風霜後已剝落頗多部分，修復工程目標是重建花崗岩層，恢復結構的原本樣式。相關修復程序包含研究、記錄，埃及政府與一支日本團隊合作，預計花3年時間最終將孟卡拉金字塔外貌回復。

影片中，埃及古蹟最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）站在孟卡拉金字塔前，展示工人在底部鋪設花崗岩磚的狀況。

然而影片曝光後，惹來大量批評，埃及古物學者韓納（Monica Hanna）寫道，「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚了！我們什麼時候才能終結埃及古蹟管理的荒謬行徑？」

她還說，所有關於修復古蹟的國際原則都禁止這類干預手段，呼籲全體考古學者「即刻動員」。

還有一些諷刺性的留言。有人問道「打算什麼時候把比薩斜塔（Tower of Pisa）扶正？」還有人說「別貼磚了，何不用壁紙把金字塔包起來？」

埃及的古蹟和紅海風光吸引許多全球遊客，旅遊業對埃及經濟約有10%貢獻，但當地古蹟保存議題經常引發爭議。

近期開羅的歷史區域有一大片地帶遭到破壞，為此也讓通常不得從事政治活動的公民社會出現動員，人們把對抗政府的行動焦點擺在都市計畫和古蹟議題上。

之前最新的爭論重點落在埃及第二大城亞力山卓市（Alexandria）15世紀的阿布阿巴斯穆爾西清真寺（Abu al-Abbas al-Mursi mosque）上。

一名負責修復工程的承包商決定將這座清真寺有著華麗雕飾的彩色天花板重新漆成白色，當地政府已宣布展開調查。

圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

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