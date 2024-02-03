埃及修復金字塔 工程手法被罵翻：只差沒貼磁磚

圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區遊覽。(新華社)

埃及政府宣布一項雄心勃勃的計畫，計畫花3年時間修復孟卡拉（Menkaure）金字塔外貌，並稱將是「埃及於21世紀獻給世界的禮物」。不料施工影像上傳社媒後，粗糙的手法引發引來抨擊，專家直斥「荒謬」，批評「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚了。」

中央社報導，吉薩金字塔群中、最小的孟卡拉金字塔最初興建時以花崗岩包覆，飽經歲月風霜後已剝落頗多部分，修復工 程目標是重建花崗岩層，恢復結構的原本樣式。相關修復程序包含研究、記錄，埃及政府與一支日本 團隊合作，預計花3年時間最終將孟卡拉金字塔外貌回復。

影片中，埃及古蹟 最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）站在孟卡拉金字塔前，展示工人在底部鋪設花崗岩磚的狀況。

然而影片曝光後，惹來大量批評，埃及古物學者韓納（Monica Hanna）寫道，「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚了！我們什麼時候才能終結埃及古蹟管理的荒謬行徑？」

她還說，所有關於修復古蹟的國際原則都禁止這類干預手段，呼籲全體考古學者「即刻動員」。

還有一些諷刺性的留言。有人問道「打算什麼時候把比薩斜塔（Tower of Pisa）扶正？」還有人說「別貼磚了，何不用壁紙把金字塔包起來？」

埃及的古蹟和紅海風光吸引許多全球遊客，旅遊業對埃及經濟約有10%貢獻，但當地古蹟保存議題經常引發爭議。

近期開羅的歷史區域有一大片地帶遭到破壞，為此也讓通常不得從事政治活動的公民社會出現動員，人們把對抗政府的行動焦點擺在都市計畫和古蹟議題上。

之前最新的爭論重點落在埃及第二大城亞力山卓市（Alexandria）15世紀的阿布阿巴斯穆爾西清真寺（Abu al-Abbas al-Mursi mosque）上。