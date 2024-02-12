機餐魚味害過敏、發癢、臉紅… 巴西教授躲廁所11小時

巴西男子對很多東西過敏，因為在飛機餐吃到魚排，被迫躲進廁所11小時；示意圖。（圖／123RF）

巴西 32歲大學教授戴亞斯（Lucas Gonçalves Dias）日前表示，自己「幾乎對所有東西過敏」，搭飛機由巴西到葡萄牙已事前告知航空公司他的特殊體質，但上飛機餐時竟然有魚。

他一聞到魚味就開始出汗、發癢及臉紅，馬上躲入廁所11小時，直至航班降落。

香港 01引述巴西媒體報導，戴亞斯指出，起飛前已通知航空公司他對很多東西過敏，對方也轉達給其他乘客。登機時，機組人員有說明情況，但沒有公開他名字，讓他感覺被尊重。不過，問題出在提供飛機餐的時候，當天提供餐點竟然有魚，戴亞斯聞到魚味便立刻感到危險，而且因為魚味傳得很快，他開始出汗、發癢及臉紅。

據報導，他想到飛機廁所會有過濾系統令空氣流通，馬上跑入裡面。結果直到客機在葡萄牙降落為止，他一直躲在廁所，期間無聊到要讀牆上的說明來打發時間。

資料顯示，巴西到葡萄牙的航班平均時間近九小時，而戴亞斯躲在廁所的時間長達11小時。

戴亞斯說，因為天生的體質問題，他習慣平日要好仔細規畫生活細節，避免引起過敏。他對大量東西過敏，包括花生和所有堅果、鳳梨、海鮮、乳製品、乳膠、花粉、有強烈氣味的化學物質、動物毛髮及防腐劑等，如接觸到過敏原，他會從皮膚發癢開始，陸續出現一系列過敏反應。