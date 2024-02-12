我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

機餐魚味害過敏、發癢、臉紅… 巴西教授躲廁所11小時

綜合報導
巴西男子對很多東西過敏，因為在飛機餐吃到魚排，被迫躲進廁所11小時；示意圖。（圖／123RF）
巴西男子對很多東西過敏，因為在飛機餐吃到魚排，被迫躲進廁所11小時；示意圖。（圖／123RF）

巴西32歲大學教授戴亞斯（Lucas Gonçalves Dias）日前表示，自己「幾乎對所有東西過敏」，搭飛機由巴西到葡萄牙已事前告知航空公司他的特殊體質，但上飛機餐時竟然有魚。

他一聞到魚味就開始出汗、發癢及臉紅，馬上躲入廁所11小時，直至航班降落。

香港01引述巴西媒體報導，戴亞斯指出，起飛前已通知航空公司他對很多東西過敏，對方也轉達給其他乘客。登機時，機組人員有說明情況，但沒有公開他名字，讓他感覺被尊重。不過，問題出在提供飛機餐的時候，當天提供餐點竟然有魚，戴亞斯聞到魚味便立刻感到危險，而且因為魚味傳得很快，他開始出汗、發癢及臉紅。

據報導，他想到飛機廁所會有過濾系統令空氣流通，馬上跑入裡面。結果直到客機在葡萄牙降落為止，他一直躲在廁所，期間無聊到要讀牆上的說明來打發時間。

資料顯示，巴西到葡萄牙的航班平均時間近九小時，而戴亞斯躲在廁所的時間長達11小時。

戴亞斯說，因為天生的體質問題，他習慣平日要好仔細規畫生活細節，避免引起過敏。他對大量東西過敏，包括花生和所有堅果、鳳梨、海鮮、乳製品、乳膠、花粉、有強烈氣味的化學物質、動物毛髮及防腐劑等，如接觸到過敏原，他會從皮膚發癢開始，陸續出現一系列過敏反應。

戴亞斯過去8年因為過敏問題入院超過20次，其中有次是鄰居煮蝦的蒸氣飄入屋令他過敏性休克，送院搶救後一度心臟驟停被宣告「死亡」。後來，才發現是醫護人員用了乳膠手套，又觸發他急性乳膠過敏。

巴西男子對很多東西過敏，因為在飛機餐吃到魚排，被迫躲進廁所11小時；示意圖。（圖...
巴西男子對很多東西過敏，因為在飛機餐吃到魚排，被迫躲進廁所11小時；示意圖。（圖／123RF）

巴西 香港

上一則

得年輕人贏天下 年輕選民成印尼大選勝負關鍵

下一則

誤吃未標示花生餅乾 英國芭蕾舞者嚴重過敏不治

延伸閱讀

塗睫毛滋養液恐致眼周過敏 醫：有這症狀應停止使用

塗睫毛滋養液恐致眼周過敏 醫：有這症狀應停止使用
北半球2024極端寒流現象 巴西發生機率不高

北半球2024極端寒流現象 巴西發生機率不高
紙漿大國地價高漲 巴西警告產品價格將水漲船高

紙漿大國地價高漲 巴西警告產品價格將水漲船高
王毅訪巴西 宣布重啟對口磋商機制

王毅訪巴西 宣布重啟對口磋商機制

熱門新聞

英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣