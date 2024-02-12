印度美商CEO周年慶乘坐鐵籠表演 突直墜4.6公尺摔死

56歲執行長沙阿與從舞台高空墜下，不治身亡。（取材自X平台）

印度 一家美國科技公司日前舉辦周年紀念活動，不料執行長和總裁乘坐鐵籠從天而降表演時，鐵鏈突然斷裂，兩人在眾目睽睽下從4.6公尺的高處墜落，執行長搶救後宣告不治，總裁受到重傷仍在治療中，台下員工也正好拍下令人頭皮發麻的驚悚一刻。

英國每日郵報報導，整起墜落事故發生在印度中部海德拉巴（Hyderabad），當時美商科技軟體公司Vistex正在舉辦25周年紀念活動，56歲執行長沙阿（Sanjay Shah）和總裁達特拉（Raju Datla）乘坐鐵籠從舞台上方下降，一邊吶喊要觀眾熱情鼓掌。沒想到懸吊籠子的其中一條鐵鏈突然斷裂，導致兩人從15英尺（將近4.6公尺）的高處直接摔落在水泥舞台。

目睹悲劇發生的員工表示，沙阿和達特拉負責開場表演，本該為紀念活動揭開序幕。影片可見當時台下特效火花四射，員工熱情歡呼，不料下一秒便發生悲劇。

據報導，台下目擊的員工傻眼透露，表演橋段都是事先規畫好的，不少人在台下拿著手機準備拍攝，沒料到竟拍下意外發生的瞬間。原定舉辦兩天活動，竟然發生意外。