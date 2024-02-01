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誤闖紐西蘭機場跑道 小企鵝「落網」一臉呆萌

編譯中心／綜合報導
小企鵝被抓住後裹著毛巾坐在車內，看上去一臉呆萌。（取材自X平台）
小企鵝被抓住後裹著毛巾坐在車內，看上去一臉呆萌。（取材自X平台）

紐西蘭首都機場跑道日前來了一位不速之客，有航機準備起飛時，一隻小小的企鵝不知怎麼地闖入跑道，所幸被機師及時發現，馬上通知塔台前來處理。機場人員到場「迎接」，小企鵝被抓住後裹著毛巾坐在車內，看上去一臉呆萌。事件導致航班延誤約20分鐘，這是惠靈頓機場第一次發生企鵝入侵跑道事件。

綜合紐西蘭媒體報導，威靈頓國際機場在臉書發布這則溫馨的飛行意外，經營國內航線的查塔姆航空(Air Chathams)航班號521飛機準備起飛時，機師通報跑道上有一隻「黑白相間的企鵝，跑來跑去」。機場工作人員趕到現場，用大毛巾把這隻搖搖晃晃的小企鵝抓了起來。機場發布了小傢伙裹在毛巾裡的模樣，一臉不開心。

機場工作人員替這隻小藍企鵝取名「馬努」(Manu)。這是威靈頓機場首度有企鵝現蹤機場人員研判牠可能是透過柵欄底下的孔洞溜進跑道，會盡速修補這個「漏洞」以防再有企鵝闖入。

而這隻企鵝目前被送往威靈頓動物園，牠的品種為「小藍企鵝」(Little penguin，也名小企鵝)。威靈頓動物園發言人說明，「馬努」才出世不久，「約莫六周大，羽毛才剛剛長出來」，可能來自機場附近的萊奧灣(Lyall Bay)，送到動物園時瘦弱飢餓，體重略為不足，但沒有其他健康狀況。等到牠的羽毛有防水能力之後，園方會把牠野放。

救援團隊也不忘推敲「馬努」為何會出現在威靈頓機場，最有可能的原因是牠在回家途中迷路了。機場野生動物部門官員哈沃斯(Jack Howarth)說，小藍企鵝大白天出現在陸地上是很不尋常的景象，牠很可能受到地表高溫的干擾，「跑道感測器顯示氣溫為50度，也難怪牠一副悶悶不樂的樣子」。

動物園 高溫 臉書

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