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比iPhone重 日本「奇蹟草莓」1顆賣675美元

編譯中心／綜合報導
相比起普通草莓和1個500日圓硬幣，日本「美人姬」巨無霸草莓顯得特別巨大。（取材自X平台）
相比起普通草莓和1個500日圓硬幣，日本「美人姬」巨無霸草莓顯得特別巨大。（取材自X平台）

日本「美人姬」草莓一向價錢不菲，但一顆索價10萬日圓(約675美元)仍不免令人震驚吧？日本有農場最近成功種植到「奇行種」草莓，一顆「美人姬」草莓重達165克，較一部iPhone更重，體積直逼手掌大小。這種被形容是「奇蹟草莓」的水果定價高達每顆10萬日圓，有星空攝影發燒友前往當地拍攝完星空後，親眼見到這種天價水果，價錢比星空更令人驚歎。

香港01報導，種出超巨型草莓的是日本岐阜縣羽島市正木町的觀光農場「奧田農場」，71歲農主奧田美貴夫已有51年種植草莓的經驗，包括原創品種「美人姬」， 平均重量大約70克，部分更可以重達100克以上，味道甜酸恰到好處，齒頰留香。

奧田農場今年收成特別好，「美人姬」草莓的顏色和形狀都是有史以來最優質，當中有一顆巨無霸草莓重達165克，相比起普通草莓和一個500日圓硬幣，巨無霸草莓顯得特別巨大，奧田美貴夫憶述以前種過150克左右的草莓，但被巨無霸草莓打破紀錄，巨無霸草莓甜酸「剛剛好」，並將價格定在10萬日圓。而為了慶祝轉會到美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平，奧田農場推出一款特別草莓，形狀猶如棒球手套。

有星空攝影發燒友到岐阜縣拍攝完星空後，前往奧田農場，親眼見到巨無霸草莓和驚人價錢，宣傳牌寫着「限定一粒，特大10萬(日圓)，奇蹟的草莓」，另有其他巨型草莓，有116.5克和136.6克，當中85克草莓售價5萬日圓(約340美元)，多顆普通草莓以盒裝計算，每盒介乎2000至3500日圓不等，一顆草莓大福售價大約450日圓。

巨無霸草莓前有紙牌註明「限定1粒，特大10萬（日圓），奇蹟的草莓」，另有其他巨型...
巨無霸草莓前有紙牌註明「限定1粒，特大10萬（日圓），奇蹟的草莓」，另有其他巨型草莓，有116.5克和136.6克。（取材自臉書）

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