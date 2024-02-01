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生產過剩 產地價崩…西班牙逾千噸檸檬爛在果園

中央社／綜合報導
西班牙近來檸檬產地價格每公斤跌到0.20歐元，但大型超市零售價格在每公斤1.49歐元至3.46歐元之間，價差可達逾7倍。圖為西班牙一家連鎖超市檸檬標價。(中央社)
西班牙近來檸檬產地價格每公斤跌到0.20歐元，但大型超市零售價格在每公斤1.49歐元至3.46歐元之間，價差可達逾7倍。圖為西班牙一家連鎖超市檸檬標價。(中央社)

西班牙檸檬生產過剩，產地價格崩盤，由於採收不合成本，加上通路只購買外觀完好的果實，農民只得放棄採收，任由2000多噸檸檬在田裡腐爛，也在街頭發送3000公斤檸檬以示抗議。

西班牙廣播電視公司(RTVE)報導，西班牙檸檬農民正面臨產銷失衡危機，在東南部穆西亞(Murcia)地區和地中海沿岸的檸檬田裡，有超過2000噸的檸檬在地上腐爛。

產地價格崩盤導致農民損失慘重，估計西班牙整個地中海沿岸地區檸檬生產者損失高達20億歐元(約21.7億美元)。

西班牙「農牧協調組織」(COAG)表示，市場通路只願意購買外觀完美無暇的水果，只要檸檬果皮上有一小點黑色斑點就失去商業價值，賣不出去，採收完全不符成本，農民只能任由這些賣相不佳的果實掉落地上腐爛。

西班牙廣播電視公司也提到，檸檬市場價格和產地價格傳統上差異很大，價差可達到逾七倍。

西班牙南部安達魯西亞(Andalucía)地區的檸檬農民也面臨相同危機，世界報(El Mundo)報導，馬拉加(Málaga)小農工會(UPA)在街頭發送3000公斤檸檬，抗議產地價格過低，對農民生計具有「毀滅性」。

馬拉加小農工會(UPA)秘書長莫斯哥索(Francisco Moscoso)表示，這次產季檸檬產量比上一季增加34%，產地價格徹底崩盤，從去年的每公斤0.48歐元狂跌到0.20歐元，但是農民的生產成本卻升高到0.35歐元，「毫無利潤可言」，農民生計無法持續。

莫斯哥索批評指出，產地價格崩盤並未在市場通路的貨架上反應給消費者，在大型超市檸檬零售價格為每公斤1.49歐元至3.46歐元之間。

他強調，西班牙農民受到法規嚴格約束，在生產過程中需要使用高品質、對環境有利的產品，加上日漸提高的工資和稅金，導致西班牙的檸檬和柳橙生產者面臨年年不斷提高的成本。

他補充說，雪上加霜的是，西班牙從非歐盟國家進口檸檬，因此批發商和通路得以對在地生產者施加更大降價壓力。

莫斯哥索認為，要長期解除檸檬產銷失衡危機，政府應該加強介入力道，農業部必須控制進口產量以避免不公平競爭，並且確保農產品市場交易時，產地價格應能夠負擔生產成本。此外，透過提倡「地中海飲食」的健康飲食習慣，鼓勵消費者多多購買本國產品。

歐盟 利潤 農業部

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