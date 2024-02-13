暖冬產量減 希臘橄欖油比奢侈品還貴 成小偷最愛

氣候變遷衝擊橄欖生產重鎮希臘，去年橄欖油批發價大漲一倍至每公噸約9000歐元。（路透）

氣候變遷正衝擊全球橄欖生產重鎮希臘，導致橄欖油產量銳減，使古希臘詩人荷馬譽為「液態黃金」的橄欖油價 格一飛衝天，雖有助促進希臘出口，但也吸引小偷覬覦，上門竊取橄欖和橄欖油。

78歲的橄欖磨坊主人米特西斯說，氣候異常溫暖，導致橄欖產量銳減逾三分之二，「橄欖樹在冬季未獲得應有的休息」，他從整袋橄欖中抓起一把說，「橄欖都乾巴巴的」。他的磨坊位於希臘西南部小鎮邁錫尼（Messini）。

英國金融時報（FT）報導，全球暖化 正衝擊對希臘人至關重要的橄欖產業，不只是在希臘本島的邁錫尼。全球暖化導致過去兩年整個地中海沿岸的農作物產量減少；同時，希臘羅德島約5萬棵橄欖樹在夏季森林大火中付之一炬，重創當地農民。

結果造成去年以來橄欖油批發價大漲一倍，至每公噸約9000歐元（約9700美元），不僅推升橄欖油零售價格上漲，更引來竊賊偷取橄欖和橄欖油，甚至傳出橄欖油摻雜低價油品的情況。

這個危機對希臘倒也不全然是壞消息。橄欖油價值續升，促使希臘出口商將橄欖油當做奢侈品在外國市場行銷，而非讓在國際市場較知名的西班牙和義大利 品牌，利用大量採購優質希臘橄欖油再壓低成本轉賣，從中獲利。

希臘做為全球第三大橄欖生產國，過去販售大批高品質橄欖油給西班牙和義大利兩大競爭者，西、義兩國把希臘橄欖油冠上自家品牌後，再賣到全球。

近來橄欖油價格飆漲，正開始擾亂對希臘人至關重要的橄欖貿易。米特西斯說，他的磨坊遭人偷走100公升橄欖油，損失數百歐元，這是他開店做生意以來首度遭竊。

不過，氣候衝擊和橄欖油價格大漲，至少已促使希臘人思考，如何把他們長期視為理所當然的橄欖榨出更多價值；希臘橄欖上個產季豐收，正好為希臘人提供了這個機會。