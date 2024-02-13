我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

暖冬產量減 希臘橄欖油比奢侈品還貴 成小偷最愛

編譯洪啟原
氣候變遷衝擊橄欖生產重鎮希臘，去年橄欖油批發價大漲一倍至每公噸約9000歐元。（路透）
氣候變遷衝擊橄欖生產重鎮希臘，去年橄欖油批發價大漲一倍至每公噸約9000歐元。（路透）

氣候變遷正衝擊全球橄欖生產重鎮希臘，導致橄欖油產量銳減，使古希臘詩人荷馬譽為「液態黃金」的橄欖油價格一飛衝天，雖有助促進希臘出口，但也吸引小偷覬覦，上門竊取橄欖和橄欖油。

78歲的橄欖磨坊主人米特西斯說，氣候異常溫暖，導致橄欖產量銳減逾三分之二，「橄欖樹在冬季未獲得應有的休息」，他從整袋橄欖中抓起一把說，「橄欖都乾巴巴的」。他的磨坊位於希臘西南部小鎮邁錫尼（Messini）。

英國金融時報（FT）報導，全球暖化正衝擊對希臘人至關重要的橄欖產業，不只是在希臘本島的邁錫尼。全球暖化導致過去兩年整個地中海沿岸的農作物產量減少；同時，希臘羅德島約5萬棵橄欖樹在夏季森林大火中付之一炬，重創當地農民。

結果造成去年以來橄欖油批發價大漲一倍，至每公噸約9000歐元（約9700美元），不僅推升橄欖油零售價格上漲，更引來竊賊偷取橄欖和橄欖油，甚至傳出橄欖油摻雜低價油品的情況。

這個危機對希臘倒也不全然是壞消息。橄欖油價值續升，促使希臘出口商將橄欖油當做奢侈品在外國市場行銷，而非讓在國際市場較知名的西班牙和義大利品牌，利用大量採購優質希臘橄欖油再壓低成本轉賣，從中獲利。

希臘做為全球第三大橄欖生產國，過去販售大批高品質橄欖油給西班牙和義大利兩大競爭者，西、義兩國把希臘橄欖油冠上自家品牌後，再賣到全球。

近來橄欖油價格飆漲，正開始擾亂對希臘人至關重要的橄欖貿易。米特西斯說，他的磨坊遭人偷走100公升橄欖油，損失數百歐元，這是他開店做生意以來首度遭竊。

不過，氣候衝擊和橄欖油價格大漲，至少已促使希臘人思考，如何把他們長期視為理所當然的橄欖榨出更多價值；希臘橄欖上個產季豐收，正好為希臘人提供了這個機會。

油價 義大利 暖化

上一則

烏克蘭指俄軍有系統使用「星鏈」 莫斯科、馬斯克駁斥

下一則

印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境

延伸閱讀

橄欖油敷臉？恐易生痘痘、粉刺

橄欖油敷臉？恐易生痘痘、粉刺
葉門叛軍稱飛彈襲希臘貨輪 美軍發動新一波攻擊

葉門叛軍稱飛彈襲希臘貨輪 美軍發動新一波攻擊
小偷盜竊價值10萬古董車 不懂引擎操作差點被炸死

小偷盜竊價值10萬古董車 不懂引擎操作差點被炸死
橄欖油能敷臉？ 皮膚科醫師：恐釀痘痘、粉刺

橄欖油能敷臉？ 皮膚科醫師：恐釀痘痘、粉刺

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」