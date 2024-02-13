我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

埃及旅遊不收現 帝王谷首啟用自助售票機 刷卡、電子購票看古蹟

（綜合報導）
埃及旅遊與文物部日前在南部景點帝王谷啟用第一台自助售票機，讓遊客可用銀行卡購買博物館和古蹟門票。（取材自Instagram）
埃及旅遊與文物部日前在南部景點帝王谷啟用第一台自助售票機，讓遊客可用銀行卡購買博物館和古蹟門票。（取材自Instagram）

埃及正致力成為無現金社會，旅遊與文物部在南部景點帝王谷（Valley of the Kings）啟用第一台自助售票機，讓遊客用銀行卡購買博物館古蹟門票。這是旅遊業推動數位電子化的一步，也確保外幣留在埃及境內的銀行系統。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，旅遊與文物部近日在南部勒克索（Luxor）知名的帝王谷安裝並啟用第一台自助售票機，讓觀光客透過便捷的電子購票方式探索博物館和古蹟。

埃及是世界熱門旅遊目的地，觀光是埃及重要經濟命脈，帝王谷以其歷史意義和古代文物聞名，成為埃及觀光必遊景點。

埃及文物最高委員會（SCA）秘書長瓦茲瑞（Mostafa Waziry）強調，引進自助售票機是全國旅遊業廣泛發展策略一部分，除可改善遊客體驗外，也符合政府對文化旅遊數位化和遊客友善產業的願景，另一原因是為因應美元短缺，透過電子支付來確保所有外幣留在埃及銀行金融系統內。

這些自助售票機只能用銀行卡支付，不接受現金。

自助售票機計畫將繼續推行到埃及其他20個觀光人數最多的古蹟，每個景點安裝2台自助售票機。

旅遊和文物部副部長兼數位轉型負責人謝里夫（Khaled Sherif）說，自助售票機還可為該部發揮監督旅遊業和遊客流動的作用。

據埃及媒體報導，自去年5月，旅遊與文物部即開始先在南部另一旅遊大省亞斯文（Aswan）針對超過120個神廟古蹟和博物館，推動用刷卡機購買門票，已禁用現金支付。

北部開羅的吉薩金字塔地區、舊開羅區內的薩拉丁城堡，和市中心解放廣場旁的埃及博物館，都在去年8月全面推動電子支付方式，遊客只能透過信用卡、金融卡和埃及Meeza預付卡無現金購票。

旅行社可為團體遊客從旅遊與文物部的團體票務中心購買團體票，門票費用必須透過旅行社的公司銀行帳戶轉帳給該部，或由導遊在旅遊景點以旅行社核發的金融卡支付。

外籍自由行遊客可使用自己的信用卡在購票口刷卡購票。埃及人則透過egymonuments.com以電子方式購票，或在景點入口以當地銀行卡或埃及Meeza預付卡購票。

觀光 博物館 古蹟

上一則

印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境

下一則

多管火箭系統有突破 北韓：防衛力質變

延伸閱讀

中情局長將會以色列、埃及、卡達官員 尋求以哈停火

中情局長將會以色列、埃及、卡達官員 尋求以哈停火
推動無現金旅遊 埃及於帝王谷首次啟用自助售票機

推動無現金旅遊 埃及於帝王谷首次啟用自助售票機
以哈衝突百日 內唐亞胡禁巴人重返北加薩 將關閉加薩與埃及唯一通道

以哈衝突百日 內唐亞胡禁巴人重返北加薩 將關閉加薩與埃及唯一通道
布林肯訪埃及 稱提供巴勒斯坦建國路有助區域穩定

布林肯訪埃及 稱提供巴勒斯坦建國路有助區域穩定

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」