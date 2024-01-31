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油炸環保澱粉牙籤 南韓新美食 當局這樣說

綜合報導
南韓民眾近日流行吃炸環保牙籤。（視頻截圖）
南韓民眾近日流行吃炸環保牙籤。（視頻截圖）

南韓社群媒體近來興起將環保澱粉牙籤油炸後食用的潮流，南韓食品藥物安全部日前發出健康警告，呼籲民眾不要跟風食用。

路透報導，在TikTok和Instagram上流傳的影片可以看到，有人食用沾有起司粉等調味料的油炸環保澱粉牙籤。

綜合南韓媒體報導，部分短片當中，更見有人將全盒綠色的環保牙籤倒入油鍋內炸，炸至酥脆後即食用；有人更在「炸物」加入沙律醬或辣醬等調味。

據報導，南韓知名演員洪允去年在一個電視節目中，曾分享自己食牙籤的經驗，「最近我嘗試了炸澱粉牙籤，味道非常好，我甚至吃了一整盒。」她還向其他演員建議在家DIY這道「美食」。

南韓食品藥物安全部日前在社群媒體平台X上表示，「環保牙籤作為食品的安全性尚未獲得證實，請不要食用環保牙籤。」

南韓食品藥物安全部還說，環保牙籤這種衛生用品被油炸食用的影片正在網路上瘋傳。

根據網上資料，環保牙籤添加綠色的可食用色素，由地瓜粉或玉米澱粉製成，被認為是環保且可生物分解。南韓餐廳內經常擺放這種綠色環保牙籤。有南韓專家表示，該款牙籤並非為人類食用而設計，因此應避免食用。

名為「吃播」（Mukbang）的線上吃飯節目在南韓很受歡迎，影片主角通常會吃超大量或不尋常的食物。

另據香港01報導，近日在南韓社交平台上掀起了一股吃「油炸環保牙籤」風潮，事件更登上微

朝鮮日報報導，這種吃法在南韓MZ世代（1980年代初至2000年代初出生者）瘋傳，不過有專家指出，原料非作食用用途，大家千萬不要學。

南韓民眾近日大熱食炸環保牙籤。（視頻截圖）
南韓民眾近日大熱食炸環保牙籤。（視頻截圖）

南韓 社群媒體 香港

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