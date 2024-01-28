比中指羞辱對方 可能源起古希臘

歷史學者說，在古典社會，中指常是一種粗鄙的性暗示，在現代比中指，明顯是要表達「去你的」意思；示意圖。（圖／123RF）

大約2500年前，調皮的希臘人開始以模仿陽具的手勢來辱罵、嘲笑和戳人。在現代，比中指明顯是要表達「去你的」，但歷史學者說，在古典社會，中指更常是一種粗鄙的性暗示。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在加拿大安大略省溫莎大學（University of Windsor）教授古典文明的尼爾森（Max Nelson）在2017年一篇探討中指手勢起源的文章中寫道，希臘人「可能藉由中指來代表勃起的陰莖」。

那一根下流的手指

尼爾森和其他古典研究員推測，得意洋洋地伸出中指通常是開玩笑、侮辱或性挑逗。古希臘一些資料提到，人們會用中指戳人的身體部位，包括鼻孔和下體。

據說希臘劇作家艾瑞斯托芳尼斯（Aristophanes）也很喜歡比中指的手勢，曾在數部作品中提到「那根長手指」。

後來，比中指的手勢傳到古羅馬，當地人可能稱之為「那根下流的手指」。羅馬史學者蘇威托尼斯（Suetonius）提到，羅馬帝國皇帝卡利古拉（Caligula）會逼迫臣民親吻他的中指。鑽研中指歷史的人類學者莫里斯（Desmond Morris）認為，這個手勢代表卡利古拉的陰莖，有貶損他人之意。

莫里斯曾說，現代人高高伸出中指，其他手指蜷縮在兩側，代表了陰莖和睪丸。他2012年告訴英國廣播公司（BBC）：「意思是，你把陰莖展示給別人看，這是非常本能的誇示。」

19世紀末傳到美國

但歷史學者們還不清楚古希臘羅馬人是否也是垂直比中指。尼爾森寫道，古代人雖然確有可能用中指來做一些猥褻的手勢，但或許是呈水平或其他方向，和現代不太一樣。

在中世紀，比中指的手勢一度褪流行；研究員認為，這可能是因為天主教教會影響力愈來愈大，且反對與性有關的動作。但比中指的手勢並沒有完全消失。莫里斯曾說，19世紀末期，義大利 移民將這個手勢傳到了美國。

作家巴默（Brian Palmer）替時事網站Slate撰文說，到了1960年代，中指開始被暱稱為「鳥」。早在20世紀中葉之前，「鳥」顯然就是譏諷的同義詞。當比中指的手勢再度流行起來，英國人和其他歐洲人喜歡用這個無言的手勢來取代鵝叫般的喇叭聲和表達不滿的噓聲。

反權威叛逆者愛用

後來，中指變成反權威叛逆人士的愛用手勢。據說，美國歌手強尼凱許（Johnny Cash）1969年在加州聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）演出時，曾有一名攝影師問他對典獄長有什麼看法，當時強尼凱許挑釁地比出中指。

反建制藝術家喬史楚默（Joe Strummer）、圖帕克夏庫爾（Tupac Shakur）都曾在作品和照片中對著統治階層比中指。

如今，比中指仍被視為粗鄙的手勢，因此媒體經常模糊帶過。曾有一名BBC節目主持人在直播時無意間朝觀眾比中指，當時掀起了一陣慌亂。

2012年，歌手M.I.A.在與流行樂天后瑪丹娜 （Madonna）於「超級盃」（Super Bowl）中場秀表演時朝攝影機比中指，導致職業美式足球聯盟NFL 和美國國家廣播公司（NBC）道歉。NFL向M.I.A.求償1660萬美元，指控她違約、玷汙NFL的名聲。兩年後，M.I.A.就此案達成和解，但從未道歉。

M.I.A.和瑪丹娜表演時穿著打上飾釘的皮裙，很像羅馬角鬥士的征戰裝扮。或許M.I.A.只是想維持古典而已。