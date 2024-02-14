新娘親友全是臨演 韓男遭詐41萬 假妻判3年半

南韓一名男子以為與有錢女結婚，不料卻慘遭詐騙，女方親友全部都是臨時演員；示意圖。（圖／123RF）

南韓 一名男子與女友交往沒多久就結婚，並將家產交給對方打理。婚前女方自稱家境富有，婚後男子才發現，妻子除了早已和另一名男子結婚生子之外，連他們結婚當天，婚禮上女方親友全部都是請來的臨時演員，男子慘遭詐騙近5.5億元（韓元，下同，約41萬美元）。法院日前判決，女騙徒入獄三年六個月。

香港 01報導，受害男子2017年在朋友經營的酒吧認識一名女子，對方稱研究南韓傳統舞蹈，開設學院教導幼童跳舞，而且從亡父繼承了巨額遺產，在光州和全羅南道長興郡各有物業。男子沒有查證，兩人繼而交往，甚至舉辦婚禮結婚。

男子婚後將家產交給妻子打理，但發覺有異樣，經調查發現妻子其實是騙徒，2015年已和另一名男子結婚育有子女，而且她從未學過南韓傳統舞蹈和經營學院，名下沒有任何物業，婚禮當天女方親友甚至全部都是臨時演員。

受害人出錢叫「妻子」購買新婚房屋，但她騙走款項，2020年11月至2022年3月期間分了38次，從受害人身上盜走5億740萬元（約38萬美元），另外，受害人向騙徒提供5000萬元（約3.7萬美元）以作一年定期存款，但騙徒將其中1000萬元（約7487美元）轉贈給胞弟，自己私吞餘下款項。

女騙徒被控欺詐等多項罪名，案件經審理後，法官判處被告入獄三年六個月，被告不服判決，上訴至光州高等法院，但法官認為被告刻意隱瞞已婚身份，甚至僱用其他人舉辦婚禮，而且大部分款項尚未還清，令受害者在精神上和經濟上飽受損失，日前宣布駁回其上訴。