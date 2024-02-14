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手術室約砲 英醫師拍197段性愛片

綜合報導
英國一位家庭醫生普林默涉嫌在工作時間，與多名女子在手術室中進行性關係，若涉事屬實，可能失去專業資格。（取材自X平台）
英國一位家庭醫生普林默涉嫌在工作時間，與多名女子在手術室中進行性關係，若涉事屬實，可能失去專業資格。（取材自X平台）

英國一名家庭醫師涉嫌在工作期間，與不同女子在手術室內發生性行為，並拍下影片，嚴重違反職業操守。英國醫學委員會日前進行調查，涉事醫師辯稱這些行為是雙方自願，並指自己在手術室中發生性行為，是為滿足自己的性癮。案件將於4月裁決，涉事醫師可能失去專業資格。

香港01報導，這名40歲畢業於劍橋大學的家庭醫師普林默（ Thomas Plimmer ），由於向一名與他發生性關係的女員工傳送197段性愛影片及照片才被揭發。

根據英國醫學委員會調查，普林默曾在約會網站上結識兩名女性，並約對方到他的手術室進行性行為，而有說法指他強迫女性與他發生性關係，這方面則沒有證據證明屬實。

面對如此嚴重指控，普林默辯稱是雙方自願性交，並曾表示在手術室進行性行為，是為了滿足他的性癮。普林默在聽證會上也坦承，「尋求性愛是一種需求，我確實為了滿足個人需求而撒謊。我對她們不誠實，是要滿足對於性愛的渴望」。

根據法庭檔案，普林默曾多次出軌，並對女性撒謊，藉此與她們維持關係。而代表英國醫學委員會的馬克（ Mark Monaghan ）則指：「這完全是捏造的，他是一個經常說謊的騙子。」

調查亦指控普林默曾向一名女同事表示，他有些可以讓她「高興起來」的東西，之後就解開褲子作出猥褻行為。更令人震驚的是，普林默的前女友曾向總醫學委員會舉報他的行為，卻遭威脅要「割斷她的喉嚨」。另外，普林默亦被指控濫用職權，但未得到證實，惟普林默面臨一連串嚴重指控，最大懲罰將可能失去專業資格。

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