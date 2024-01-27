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遠古生物「巨齒鯊」可能比想像苗條 謎樣滅絕原因恐和大白鯊有關

中央社／綜合報導
巨齒鯊約360萬年前就已滅絕。圖為想像圖。（路透）
巨齒鯊約360萬年前就已滅絕。圖為想像圖。（路透）

史前生物「巨齒鯊」（megalodon）被認為是世界上最可怕的掠食者之一，而牠即是電影「巨齒鯊」（The Meg）裡那幾乎無敵的可怕鯊魚原型。

中央社引述法新社報導，電影裡的「巨齒鯊」身形壯碩，但科學家近日表示，重新分析化石證據後，他們現在認為「巨齒鯊」要比之前想像的苗條許多。

由傑森史塔森（Jason Statham）在2018年主演的低成本商業片「巨齒鯊」，描寫了巨齒鯊捕食現代人類的故事，但這種鯊魚實際上在大約360萬年前就已滅絕。

先前的科學研究認為巨齒鯊可能長達20公尺，但對牠實際大小的估計差異很大，因為估計是基於鯊魚僅存的化石，也就是牙齒和脊椎骨。

科學家過去推測巨齒鯊與其現今的後代大白鯊，應有著相似的粗壯體形，然而根據發表在「電子古生物學」（Palaeontologia Electronica）上的論文，國際研究小組認為更細瘦的鯖鯊（mako shark），可能更接近巨齒鯊的實際身形。

加州大學河濱分校（University of California, Riverside）生物學家斯特恩斯（Phillip Sternes） 表示，「我們的團隊重新檢查了化石紀錄，發現巨齒鯊比想像的更為苗條」。

但是對於傑森史塔森來說，下一部「巨齒鯊」有個壞消息，那就是這條鯊魚實際上可能比之前認為的還要更長。

斯特恩斯補充說：「（巨齒鯊）仍是古代海洋食物鏈頂端的可怕掠食者，但基於對其身體的新認識，牠的行為或許不同。」

這項研究的共同作者、芝加哥帝博大學（DePaul University）的古生物學家島田賢舟表示，對下一部巨齒鯊電影中不幸的受害者來說，好消息是巨齒鯊與大白鯊相比，牠們「可能不是很好的泳者」。

巨齒鯊由於消化道更長，可能不得不減少捕獵，這也可能是讓牠們如謎樣般滅絕的原因。

先前有理論認為，鯊魚的死亡是因為周圍獵物減少。但是對於牠們實際身形的新認識，發現罪魁禍首可能另有原因。

斯特恩斯說：「我相信導致滅絕的因素有許多種，但其中之一可能是大白鯊的出現，大白鯊可能更敏捷，讓牠們成為比巨齒鯊更好的掠食者。」

島田說，要了解巨齒鯊的真實身形，需要找到更完整的骨骼，「我們仍不知道巨齒鯊到底長什麼模樣，這讓我們得以繼續發揮想像力」。

加州大學 芝加哥

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