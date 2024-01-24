芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

美國芝加哥 人行道上最近出現一個「鼠洞」（rat hole）新景點，被稱為，吸引許多民眾前往拍照打卡，甚至獻上錢幣、鮮花和食物等祭品。當地商會甚至決定舉辦命名大賽，而這個洞的由來也成為遊客和網友熱議的焦點。

綜合外媒報導，這個「老鼠形狀坑洞」位於芝加哥西羅斯科街（West Roscoe Street），早已存在多年，但直到最近被當地藝術家杜曼（Winslow Dumaine）拍下、上傳到社群媒體 後，就此一夕暴紅，不到2周逾13萬人按讚。

報導說，有網友貼出打卡照說：「我完成了朝聖之旅」。還有人到場放上鮮花哀悼：「把每一天都當作最後一天生活。」甚至還有網友稱，這比該城外號「豆子」（the Bean）的不銹鋼製公共藝術「雲門」（Cloud Gate）還經典。

就連伊利諾州眾議員 威廉斯（Ann Williams），也在自己的社群頻道分享這個新興景點：「我們有很多很棒的酒吧和餐廳，漂亮的社區，代表性的瑞格利球場，當然還有鼠洞。」

當地商會也決定為這個洞舉行命名比賽：「從『料理鼠王』到米奇，老鼠在流行文化中始終占有特殊地位。羅斯科村的『鼠洞』必須擁有自己的名字、流傳後世！」

杜曼沒料到「鼠洞」會帶來熱潮，認為這一切的原因在於，「它和動物有關，每個人都能參與其中，而且它不帶髒字，也無涉政治。」

不過，在當地住了31年的民眾尼爾森（Cindy Nelson）表示，鼠洞的由來應該和老鼠無關，「以前這裡有一棵巨大、美麗的橡樹」，判斷很可能是一隻不幸的松鼠掉進了地上未乾的水泥。