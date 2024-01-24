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不撿狗屎別想逃… 義大利波扎諾省建狗DNA庫 循「便」逮人

編譯徐榆涵
義大利北部波扎諾省為嚴厲打擊遍地狗屎問題，要求全省的狗飼主都必須將狗帶去做DNA檢測，以循「便」逮人。(路透)
義大利北部波扎諾省為嚴厲打擊遍地狗屎問題，要求全省的狗飼主都必須將狗帶去做DNA檢測，以循「便」逮人。(路透)

義大利北部波扎諾省（Bolzano）為了嚴厲打擊遍地狗屎問題，要求全省的狗飼主都必須將狗帶去做DNA檢測，建立資料庫。警方未來就可循線查出讓狗隨地大便的主人，將開罰292歐元至1048歐元（約318美元至1142美元）。

波扎諾省政府要求全省約4萬5000隻狗在去年12月底前於獸醫診所接受DNA檢測，但根據義大利媒體報導，目前只有5000隻狗接受檢測。

該措施也引來爭議，尤其是對於已勤奮清理狗糞便的飼主們，他們現在必須支付額外65歐元的DNA檢測費用。

此外，也有民眾質疑如何管理這項複雜且成本高昂的措施，特別是如果肇事者是流浪漢或遊客所為。

義大利綠黨（Federation of Greens）議員Madeleine Rohrer抨擊，「說起來容易做起來難。對於市政當局和警察來說，這只是額外開支，他們還有很多事情要做。」

波扎諾省省議員Arnold Schuler表示，該數據庫仍處於「實施階段」，已經找了更多獸醫來協助進行DNA檢測，「透過這種方式，將讓每個人都能更輕鬆替他們的寵物註冊」。

檢測 DNA 義大利

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