乘客受困印度飛機廁所1小時 空姐塞紙條安慰「不要恐慌」

BBC報導,一名乘客日前搭印度 香料航空(SpiceJet)孟買飛往邦加羅爾的航班後,因為飛機廁所門在飛行途中故障,導致他在耗時105分鐘的航程中,被鎖在狹小的廁所裡面一個多小時。

雖然香料航空拒絕透露更多受困乘客詳情,但根據印度時報報導,該男子處於「震驚狀態」。邦加羅爾機場官員告訴記者,「這個可憐的男人在廁所裡,從孟買飛到邦加羅爾,糟糕的是,還被困在狹小的廁所裡面著陸」。

這位官員說,機組員一直在回應男子的求救電話,多次試著把門打開,一位女空服員隨後塞了一張紙條給該乘客,請他不要恐慌。該紙條據報寫著,「先生,我們盡了最大努力把門打開,不要恐慌,我們在幾分鐘後降落。所以,請關上馬桶蓋坐在上面,確保自己安全。機艙門一打開,工程師就會來了」。

根據報導,該男子在班機於邦加羅爾著陸後才獲救。香料航空發出道歉聲明,稱該公司對「給旅客造成不便」表示遺憾。發言人告訴BBC,「在整趟航程之中,我們的機組員向該乘客提供了幫助和指導。班機到達目的地後,一名工程師打開了廁所門,該乘客得到了立即的醫療支持」,並指將提供全額退費。

