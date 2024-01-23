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乘客受困印度飛機廁所1小時 空姐塞紙條安慰「不要恐慌」

編譯周辰陽
印度香料航空一名乘客16日因飛機廁所門故障，被鎖在狹小的廁所裡面一個多小時。資料照片，非當事飛機。(路透)
印度香料航空一名乘客16日因飛機廁所門故障，被鎖在狹小的廁所裡面一個多小時。資料照片，非當事飛機。(路透)

BBC報導，一名乘客日前搭印度香料航空（SpiceJet）孟買飛往邦加羅爾的航班後，因為飛機廁所門在飛行途中故障，導致他在耗時105分鐘的航程中，被鎖在狹小的廁所裡面一個多小時。

雖然香料航空拒絕透露更多受困乘客詳情，但根據印度時報報導，該男子處於「震驚狀態」。邦加羅爾機場官員告訴記者，「這個可憐的男人在廁所裡，從孟買飛到邦加羅爾，糟糕的是，還被困在狹小的廁所裡面著陸」。

這位官員說，機組員一直在回應男子的求救電話，多次試著把門打開，一位女空服員隨後塞了一張紙條給該乘客，請他不要恐慌。該紙條據報寫著，「先生，我們盡了最大努力把門打開，不要恐慌，我們在幾分鐘後降落。所以，請關上馬桶蓋坐在上面，確保自己安全。機艙門一打開，工程師就會來了」。

根據報導，該男子在班機於邦加羅爾著陸後才獲救。香料航空發出道歉聲明，稱該公司對「給旅客造成不便」表示遺憾。發言人告訴BBC，「在整趟航程之中，我們的機組員向該乘客提供了幫助和指導。班機到達目的地後，一名工程師打開了廁所門，該乘客得到了立即的醫療支持」，並指將提供全額退費。

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