日本任天堂另類賑災 免費為能登半島災民修主機

日本任天堂表示，能登半島震災災民只要持有的任天堂遊戲主機或相關硬體產品損壞，都會無償提供維修服務。（美聯社）

「任天堂 免費替災區修主機，其實電玩主機在震災時還有妙用？」發生於1月1日的日本 能登半島震災，截至1月17日的統計共有232人死亡、1037人受傷，後續的災民安置、二次避難等問題仍然是嚴峻的考驗。全球知名的日本遊戲大廠——任天堂（Nintendo）——在16日公告，災區民眾若有任天堂的主機或硬體產品，可以免費進行維修服務，同時也捐款了5000萬日圓（約33.78萬美元）賑災。

網路社群一致好評

消息公布後旋即引發日本網路社群的話題與好評，此外也有民眾發現Nintendo Switch可以當作行動電源使用，在災區也能臨時派上用場；其實攜帶型主機過去在震災中，曾因為GPS功能而發揮作用，日本也將家庭普及的遊戲主機，作為防災知識傳遞的管道之一。

能登半島震災，住宅損壞共2萬2374棟，其中死亡人數以及房屋倒塌情形最嚴重的，是石川縣的珠洲市和輪島市。無法確認生死的人，地點也都分別位於珠洲與輪島。

災區避難人數共有1萬6070人，由於災區還有許多區域斷水斷電（截至17日還有8150戶停電、5萬2210戶斷水），短時間內難以返回家園生活，在物資和生活資源有限的狀況下，已經有些災民移轉到其他避難所或旅館設施，進行「二次避難」。

地震重創能登半島，後續的災民安置、二次避難等問題，仍然是嚴峻考驗。 （歐新社）

災後救助與支援工作仍在進行中，任天堂表示，如果有能登半島震災災民，持有的任天堂遊戲主機或相關硬體產品損壞，不需要提供產品保證書、也不需要在保固期內，任天堂公司都會無償提供維修服務。

儘管維修服務適用的機種，僅限於目前任天堂還能夠申請維修的品項（主要以Switch為主，其他諸如3DS就有部分主機已不再提供修理服務），但消息公布後，旋即在日本網路社群上掀起議論與好評，X平台（Twitter）上還可以看到有災區民眾表示，很高興任天堂及時提供這樣的免費服務，「希望能早日回到那個可以在家打電動的生活日常。」

松下、SONY也提供服務

替災民提供特別維修服務的不只有任天堂，類似的作法還有象印公司，民眾只要自行支付郵寄費，象印也會免費進行產品維修。其他廠商如松下電器、SONY、SHARP等等也都有類似的服務。

雖然在部分外人眼裡，感覺在震災後「維修電玩主機」並不是什麼當務之急，但對於玩家或是一些家庭來說，電玩主機可能是日常生活的象徵，也是避難生活時緩解壓力的方式之一。特別是任天堂的Switch，受到不少日本家庭親子 的喜愛，在日本國內累計銷售突破3000萬台、全球累計銷售超過1億2500萬台的熱銷主機，作為日常生活娛樂有其象徵意義。

電玩主機和震災還有什麼關連？就在能登半島地震後，近期也有日本民眾發現，Switch可以用來當作臨時的行動電源，只要準備好接頭就可以反向替手機充電。這個資訊很快在X平台上傳開，日本網路媒體「Lmaga」向任天堂求證，證實的確可以替手機充電，但是任天堂官方明確表示：「並不建議將Switch作為行動電源使用」。

石川縣輪島市是日本能登半島災情最嚴重的地區之一，有居民在燒毀的市場附近收集物品。（歐新社）

過去最知名的案例，是2011年3月11日的東日本大震災，當時有許多民眾發現，攜帶型電玩主機如任天堂DS、SONY的PSP等，因為內建有GPS定位的關係，在震災後反而可以發揮功能，甚至有災區民眾用NDS搜尋、找到附近其他持有NDS的災民。其他包括NDS、後來的3DS主機，搭配外接配件後還可以接受電視訊號，用主機作為災區資訊接收的工具。不過目前的Nintendo Switch並沒有內建GPS功能。

防災資訊變遊戲軟體

也由於NDS和3DS的普及度高，日本也有業者將防災資訊改作為遊戲軟體，期望透過遊戲的方式促進防災知識的普及（例如「地震DS72時間」、或是Switch的「親子で学ぶ防災」等等）。

2020年Switch的「集合啦！動物森友會」熱銷，在疫情期間掀起現象級的的風潮，同一年7月日本東京消防廳看中「動森」的流行，特別利用「動森」的島嶼製作功能，設計了一座「防災島」（ボウサイ島），將防災資訊融入到遊戲中，拍攝成圖片、影片的方式在網路上宣傳。

懷舊風起 任天堂紅白機再掀搶購潮

日本電子遊戲廠商「任天堂」最初發行的「家用電視遊戲機」，也就是一般俗稱的「紅白機」，最近在日本又掀起一股搶購風，不僅是日本的二手商店，紛紛出售可以使用當年遊戲卡匣的遊戲機，而且當年的二手遊戲軟體，在二手商店與跳蚤市場中也相當搶手，蔚為奇觀。

中廣報導，為了因應這波懷舊遊戲潮，日本有廠商開始製造與銷售復古紅白機，沒想到首批庫存3000台立即銷售一空，令廠商相當驚訝。