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日本電視台8種語言喊強震撤離 救援不分國籍獲好評  

綜合報導
日本石川縣元旦發生強震，兵庫地方電視台以8種語言呼籲避難，獲得好評。(美聯社)
日本石川縣元旦發生強震，兵庫地方電視台以8種語言呼籲避難，獲得好評。(美聯社)

日本石川縣今年元旦發生強震並發布海嘯警報時，兵庫縣當地的SUN電視台使用日語、中文等8種語言呼籲觀眾避難，這種同時考慮到不擅長日語「災害弱者」的做法廣受好評。

日本讀賣新聞報導，SUN電視台之所以會這麼做，主要是由曾經歷阪神大地震及311大地震的員工提議，過去一段時間為把正確資訊傳達給不分國籍的觀眾而努力。

電視台方面表示，什麼時候發生災害都不足為奇，希望這種做法有助於拯救更多生命。

石川縣能登半島1月1日發生地震後，氣象廳對石川縣發布「大海嘯警報」，而在地震發生約10分鐘後的下午4時22分，也對兵庫縣北部發布「海嘯警報」。

SUN電視台當時正播放新年特別節目，在下午4時30分左右插播預先錄製的6分鐘影片，內容先是男主播用日語呼籲「為了保護您的生命請盡快逃離，請盡可能地往高處逃離」。

在日語之後，接著就是以英語、韓語、中文、越南語、尼泊爾語、塔加洛語（Tagalog）及葡萄牙語為母語的人輪流登場，重複上述呼籲內容。

避難呼籲也考量到聽障人士需求，可以看到每個用各國母語上場的人，都用手拿著一張寫有各國文字避難警示的紙張。

就在海嘯警報發布後約3小時的晚間7時20分，兵庫縣豐岡市被觀測到最高約40公分海嘯。

網友在社群平台上相繼留言讚揚電視台的做法說「不愧是經歷過震災的地方電視台」；也有人直接向電視台表示感謝說「讓外國友人可以理解發生什麼事，並冷靜採取行動」。

地震 日本 越南

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