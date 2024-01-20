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1頂帽1完整熊皮 英皇家衛隊挨批殘忍 不願換人造皮草

綜合報導
天氣炎熱時，一名警察給戴著熊皮帽的衛兵餵水。（ 美聯社）
天氣炎熱時，一名警察給戴著熊皮帽的衛兵餵水。（ 美聯社）

英國皇家衛隊士兵戴的傳統黑色熊皮帽，一直因為使用真正熊皮製作而備受爭議。英國國寶級演員史蒂芬·弗萊日前與動物保護組織一同發聲，呼籲皇家衛隊停止使用真正的熊皮製作熊皮帽，改用人造皮草代替。但英國國防部回應稱，至今仍無任何替代品能達到「有效替代熊皮帽的標準」。

大公報綜合路透、BBC報導，英國皇家衛隊屬英國陸軍內務部門，負責履行公共職責，經常參加包括慶祝英國君主壽辰軍禮在內的國家儀式。皇家衛隊士兵在舉行儀式以及在白金漢宮外站崗時，通常都會穿著猩紅色的軍裝，並戴著標誌性的黑色熊皮帽。

據悉皇家衛隊目前仍持有數百頂熊皮帽，每一頂熊皮帽都需要至少一張完整的熊皮製作，因此長期受到動物保護組織人士批評。

演員弗萊指出，英國政府透過持續購買黑熊毛皮製成的帽子，推動了對毛皮的需求，並「激勵」了獵人進行更多狩獵。他還表示，不改用人造動物毛皮是「不合理的」，也是「不英國的」。弗萊說：「傳統從來都不是殘忍的藉口。」

對此，英國國防部回應稱，製作熊皮帽的熊皮並非會為此進行專門狩獵，而是「合法且獲得許可」的狩獵副產品。軍方每年都會徵用約100張熊皮，這一數字是加拿大為了控制熊的數量而獵殺的數千隻熊中的一小部分，每張毛皮的售價約為650英鎊。

英國皇家衛隊的熊皮帽也被稱為「Busby」，歷史可追溯到逾200年前。1815年，英國第一近衛軍在滑鐵盧戰役中擊敗佩戴熊皮帽的拿破崙帝國衛隊。為了紀念此次勝利，英軍重新設計了其制服，讓士兵戴上熊皮帽。該頭飾可以為士兵在戰鬥中增加身高，起到恐嚇敵兵效果。

近年來，英國陸軍逐漸採用人造皮草替代軍服中的動物皮草，目前行進樂隊中的鼓手佩戴的豹皮、國王部隊佩戴的海狸帽均已換為人造皮草。

但對於最具標誌性的熊皮帽，軍方則一直沒有鬆口。

英皇家閱兵彩排，曾造成至少3名士兵熱暈，有人被以擔架抬離現場。（美聯社）
英皇家閱兵彩排，曾造成至少3名士兵熱暈，有人被以擔架抬離現場。（美聯社）

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