1頂帽1完整熊皮 英皇家衛隊挨批殘忍 不願換人造皮草

天氣炎熱時，一名警察給戴著熊皮帽的衛兵餵水。（ 美聯社）

英國皇家 衛隊士兵戴的傳統黑色熊皮帽，一直因為使用真正熊皮製作而備受爭議。英國國寶級演員史蒂芬·弗萊日前與動物保護組織一同發聲，呼籲皇家衛隊停止使用真正的熊皮製作熊皮帽，改用人造皮草代替。但英國國防部 回應稱，至今仍無任何替代品能達到「有效替代熊皮帽的標準」。

大公報綜合路透、BBC報導，英國皇家衛隊屬英國陸軍內務部門，負責履行公共職責，經常參加包括慶祝英國君主壽辰軍禮在內的國家儀式。皇家衛隊士兵在舉行儀式以及在白金漢宮外站崗時，通常都會穿著猩紅色的軍裝，並戴著標誌性的黑色熊皮帽。

據悉皇家衛隊目前仍持有數百頂熊皮帽，每一頂熊皮帽都需要至少一張完整的熊皮製作，因此長期受到動物保護組織人士批評。

演員弗萊指出，英國政府透過持續購買黑熊毛皮製成的帽子，推動了對毛皮的需求，並「激勵」了獵人進行更多狩獵。他還表示，不改用人造動物毛皮是「不合理的」，也是「不英國的」。弗萊說：「傳統從來都不是殘忍的藉口。」

對此，英國國防部回應稱，製作熊皮帽的熊皮並非會為此進行專門狩獵，而是「合法且獲得許可」的狩獵副產品。軍方每年都會徵用約100張熊皮，這一數字是加拿大 為了控制熊的數量而獵殺的數千隻熊中的一小部分，每張毛皮的售價約為650英鎊。

英國皇家衛隊的熊皮帽也被稱為「Busby」，歷史可追溯到逾200年前。1815年，英國第一近衛軍在滑鐵盧戰役中擊敗佩戴熊皮帽的拿破崙帝國衛隊。為了紀念此次勝利，英軍重新設計了其制服，讓士兵戴上熊皮帽。該頭飾可以為士兵在戰鬥中增加身高，起到恐嚇敵兵效果。

近年來，英國陸軍逐漸採用人造皮草替代軍服中的動物皮草，目前行進樂隊中的鼓手佩戴的豹皮、國王部隊佩戴的海狸帽均已換為人造皮草。

但對於最具標誌性的熊皮帽，軍方則一直沒有鬆口。