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英國喪葬費創新高 「貧民葬禮」數量增

編譯吳孟真
英國人的「死亡成本」創新高，舉行一場基本葬禮費用年增4.7%。愈來愈多家庭為辦理親屬後事必須動用儲蓄或向他人借貸；示意圖。（圖／123RF）
英國人的「死亡成本」創新高，舉行一場基本葬禮費用年增4.7%。愈來愈多家庭為辦理親屬後事必須動用儲蓄或向他人借貸；示意圖。（圖／123RF）

隨著英國人的喪葬費用創新高，愈來愈多家庭為辦理親屬後事而動用儲蓄或向他人借貸，地方政府為那些沒有家人也未留治喪經費的死者所舉辦的聯合奠祭（pauper's funerals，俗稱「貧民葬禮」）數量也增加。

衛報報導，據保險業者SunLife的年度報告，如今在英國舉行一場基本葬禮的費用，年增4.7%，攀抵4141英鎊（下同，約5240美元），相較於2004年的1835英鎊，則大增126%，遠高於這20年來消費者物價指數72%的漲幅。

再加上土葬或火葬、奠禮司儀、中價位的棺材、靈車等相關費用，英國人的「死亡成本」更達到破紀錄的9658英鎊。

SunLife報告另指出，英國70%的人在生前預先準備治喪費用，其中只有54%的人可以負擔所有支出，意味著不到一半的人為自己的後事做妥經費上的安排。

SunLife說，這導致家屬平均得負擔1872英鎊，為其辦理後事。高昂的死亡成本加上當下的生活成本危機，已成為數百萬家庭的一大問題。五分之一的家庭在支付葬禮費用時，會遇到「顯著的財務隱憂」。

報告也顯示，省略一般喪禮儀式的直接火葬（direct cremation）如今愈來愈普遍，花費也較少，2023年的費用一般為1498英鎊。去年英國有五分之一的葬禮為直接火葬，較2019年增加3%。

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