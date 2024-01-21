女性獨遊巴西有多危險？ 委內瑞拉女竟遭姦殺焚屍

調查指出，2022年每天有10名婦女在巴西被殺害，對女性來說，到當地旅遊並不安全；圖為里約熱內盧救世基督像。（取材自維基百科）

調查指出，巴西 是世界上女性單獨旅行最危險的國家之一，僅次於南非和秘魯，近期一名委內瑞拉女子在亞馬遜 旅行遭姦殺焚屍，證實巴西對女性來說，不是一個安全的國家。

中央社引述德國 之聲報導，根據巴西在1916年至1962年實行的民法規定，已婚的巴西婦女需要丈夫的許可才能做一些簡單的事情，比如出國旅行。直到今天，世界上一些國家的婦女仍然繼續受到相同限制。但在大多數地方，女性已經可以自己作主，甚至單獨一人隨心所欲地旅行。

德國之聲在當地的報導，調查顯示，現代女性喜歡旅行、冒險，且說走就走。根據巴西海外探險旅行機構（Overseas Adventure Travels）的調查分析，喜歡獨自旅行的女性比率高達85%。問題在於，婦女仍然是旅行暴力的受害者，並有死亡的危險。

近期發生一名38歲委內瑞拉女子耶南德茲（Julieta Hernández）在巴西冒險旅行途中被殺事件。

耶南德茲是在巴西騎自行車旅行沿途賣藝的團體Pé Vermêi的成員之一，去年12月23日，她在返回原籍國途中經過亞馬遜內陸時失蹤。1月6日，巴西警方證實找到耶南德茲的屍體，她被姦殺後遭焚燒。

當地警方指出，這起姦殺燒屍案在一家簡陋的旅館裡發生，耶南德茲和其他房客都睡在吊床上，嫌疑人一男一女被捕。

根據兩名美國記者在2019年創建的「女性危險指數」（Women Danger Index）排名，比較有關殺害女性、騷擾、安全和服務的統計數據，巴西是世界上女性獨自旅行的第二大危險國家，僅次於南非。

匯款平台（Money Transfer）在2023年進行的另一項調查，將巴西列為女性獨自旅行的第三大最危險目的地，僅次於南非和秘魯。

根據巴西民調機構Datafolha與公共安全論壇（Fórum de Segurança Pública）調查，2022年每天有10名婦女在巴西被殺害。

德國之聲巴西新聞網（DW Brasil）專欄作家李默斯（Nina Lemos）指出，暴力侵害婦女的問題廣泛存在於巴西日常生活中，更何況是外籍女性，在不瞭解任何避免性騷擾技巧的情況下單獨在巴西旅行，可能非常危險。

例如晚上穿著短褲乘坐市內公共汽車，或是在漫漫長夜乘坐長途巴士，旁邊坐著一名男乘客，可能都很危險。

所以在里約熱內盧等巴西大城市的火車上，仍設有女性專用的「粉紅車廂」，因為她們與其他男性一起乘坐車廂不安全。

李默斯表示，亞馬遜對每個旅行者來說都是一個危險的地方，巴西也是如此。但對於女性來說，情況更糟。耶南德茲的死再次證實這一點：就算女性已經可以在未經丈夫許可的情況下獲得護照，但巴西對女性來說，仍然不是一個安全的國家。