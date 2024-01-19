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損糧食、毀航運 乾旱襲全球18.4億人

(綜合報導)
伊拉克中部巴比倫省南部，一名農民無奈地望著受乾旱影響的農場。（歐新社）
伊拉克中部巴比倫省南部，一名農民無奈地望著受乾旱影響的農場。（歐新社）

乾旱災害持續籠罩全球多地，聯合國估計，在2022年至2023年，全球有18.4億人生活在乾旱之中，約占全球人口四分之一。嚴重的乾旱已威脅到包括糧食、航運在內等多個領域。

香港大公報報導，除了乾旱，全球氣溫在2023年再創新高，異常乾燥炎熱的天氣更加頻繁。包括巴西亞馬遜河面臨百年來最乾旱季節；敘利亞和伊拉克的麥田受到重創，導致數以百萬計的人民陷入飢餓中。

糧食價格亦隨之上漲波動。俄烏戰爭已持續兩年，使得全球小麥供應鏈陷入混亂。據聯合國糧食及農業組織的數據，2023年，稻米價格達到自2008年全球金融危機以來的最高水平。

另外，去年出現的新一輪聖嬰現象，或將為今年帶來史無前例的高溫。

據報導，研究小組饑荒預警系統網絡估計，持續的聖嬰現象將影響全球至少四分之一農田的作物產量。研究機構FewsNet表示，參考過去的紀錄，聖嬰現象與全球氣候變化可能會降低東南亞的稻米產量。

聖嬰現象也對非洲南部和中美洲的玉米造成惡劣影響。當地許多小農原本勉強糊口，並在高糧價中掙扎，聖嬰現象帶來的衝擊將使其生活雪上加霜。　

在航運方面，中美洲航運要道巴拿馬運河近期飽受乾涸困擾，運輸能力不足，航運巨頭馬士基（Maersk）近期已被迫改用陸路運輸。全球航運危機將進一步加劇。

聯合國 東南亞 供應鏈

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