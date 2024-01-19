助原住民、護雨林 加拿大「大熊雨林」售碳權

加拿大的「大熊雨林」是世界最大沿海溫帶雨林，雨林販售碳權保育雨林、友善原住民，是一個良好的永續實例。（路透）

隨著各國決心在本世紀中葉達成淨零排放，碳抵換（carbon offsets）成為達標過程中一大重要機制。加拿大 的大熊雨林販售碳權保育雨林、友善原住民 是一個良好的永續實例。

加拿大西部沿岸面積約640萬公頃的大熊雨林（Great Bear Rainforest），是世界最大沿海溫帶雨林，以孕育白靈熊（spirit bears，身披白毛的美洲黑熊亞種，是在地原住民神話裡的重要元素）著稱。

中央社引述加拿大廣播公司（CBC）報導，「守衛看護者」（Guardian Watchmen）是大熊雨林在地一個由原住民負責的保育計畫，任務包含協助船隻脫困、設置螃蟹陷阱供年度科學調查及監測沿岸非法捕撈和狩獵。這個計畫雇用150名19到55歲的當地原住民。

守衛看護者計畫裡負責卑詩省小鎮貝拉庫拉（Bella Coola）努哈爾克原住民（Nuxalk First Nation）這一帶的塔利歐（Ernie Tallio）說：「我們就是部落的耳目，我們的存在對當地水、土非常重要。」

有別於靠納稅人養的公家巡守隊，這批大地守護者的薪資有相當比率是來自「碳抵換」（carbon offsets）收入。

碳抵換（carbon offsets）指企業和個人可透過付費支持或資助減少溫室氣體排放的項目，抵銷諸如搭飛機、生產運營等個人或企業活動所產生碳排。

當初擘劃原住民與卑詩省府間這份碳協議的「雨林方案計畫」（Rainforest Solutions Project）主任霍姆斯（Jody Holmes）表示，大熊雨林已確實能看到伐木的積極轉型，像是伐木者會對野熊捕獵鮭魚的溪流預留更大緩衝地帶，也會避免砍伐陡峭邊坡保護水土。

霍姆斯說，對當地最大的改變是強化對原民價值與文化的認同，「現在要到當地伐木前，都得與部落充分溝通與配合」。

碳交易市場去年被揭一些碳抵換專案減碳 量不實，例如宣稱可封存多少碳，但技術上根本還沒落實，或聲稱保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，這類碳權不實買賣挨轟為非法「洗綠」，加上市場良莠不齊壓低碳價，都不利大熊雨林販售碳權。

協助海岸第一民族的高級策略分析師卡立亞（Paul Kariya）表示，卡立亞說，海岸第一民族販售的碳權均經卑詩省嚴格認證，每個積分都有序號，購買後即失效，做到避免「重複計算」。目前當地碳抵換仍是透過所謂自願性碳市場（VCM）賣出，卡立亞表示，希望能有更多企業被強制納入減排，以推動碳權需求。

卡立亞不諱言，靠賣碳權資助保育的作法在加拿大仍相對新穎，但他對這可成為一種永續模式樂觀，應能逐步推廣到加國其他地方的保育措施。