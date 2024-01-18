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喜宴上遭新郎惡整出糗 新娘婚後兩天怒休夫

綜合報導
有一位新郎在婚禮上，把新娘的頭埋進蛋糕中， 害她出醜被恥笑，讓新娘氣得在結婚48小時後立即離婚；示意圖。（圖／123RF）
有一位新郎在婚禮上，把新娘的頭埋進蛋糕中， 害她出醜被恥笑，讓新娘氣得在結婚48小時後立即離婚；示意圖。（圖／123RF）

一名女子在網路論壇上傾訴，稱她原本要與交往四年的男友結婚，但男方卻不顧她已經事前三申五令不要在婚禮上惡作劇的警告，仍在婚禮當天故意將她的頭壓進蛋糕裡，讓她氣得在結婚48小時後就決定離婚。

香港01報導，這名女網友在Reddit網路論壇上發文，稱她在婚禮前發現未婚夫傑克（Jake）常常在看一些婚禮惡作劇影片，其中包含公開新娘醜照、砸新娘蛋糕等，讓她十分擔心，於是警告未婚夫不要在他們的婚禮上惡作劇，否則她會與他分手。

原PO說，當下傑克承諾不會在婚禮上整她，但她不放心，在婚禮前一天再次嚴肅地提醒了未婚夫別亂來。

但婚禮當天，傑克卻趁兩人一起切蛋糕時，突然將原PO的頭壓進蛋糕裡，害她妝容全毀，連婚紗都沾了蛋糕，攝影師還趁機拍下多張醜照。此刻全場爆出笑聲，原PO感到更加難堪，轉身賞了傑克一巴掌後哭著跑去化妝室清理。原PO表示，傑克後來被他的弟弟帶來道歉，三人回到會場後草草結束了婚禮。

原PO說，她在婚禮48小時後就向傑克提出離婚，當時傑克與其父母卻仍然認為只是一個無害的玩笑，想說服她不要離婚。

不少網友參與討論，多數人支持原PO與傑克離婚，「妳已多次警告他，顯然他覺得取笑妳比成為可靠的伴侶更重要」、「他說謊且很不尊重妳」、「他以後一定會再做出類似的事，妳值得更好的。」

香港

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