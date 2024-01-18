我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

婚禮遭承包商詐騙 到場沒食物沒桌椅 新人親自下廚宴客

綜合報導
大馬一對新人婚禮遭承包商放鴿子，新娘及家人只好親自準備餐點。（取材自臉書）
大馬一對新人婚禮遭承包商放鴿子，新娘及家人只好親自準備餐點。（取材自臉書）

馬來西亞一對新人月前在網路上花了逾3000美元訂購全套婚禮服務，內容包含婚紗、婚宴餐點與現場布置和設備等。但到了婚禮當天，現場卻空無一人，沒有任何布置設備，更沒有宴會食物，讓新人必須親自下廚招待賓客。事後新人報警並在網路上發文，警告大家要小心這種婚禮詐騙。

香港01報導，這對新人受訪表示，籌備婚禮時在網路上看到這家提供婚禮服務的公司廣告，服務內容包含在婚禮當日提供婚宴設備及自助餐點。雙方聯繫時，該公司負責人還宣稱套裝服務包含新娘的婚紗以及在婚宴場地提供招待賓客的桌椅。新人先後匯了三次款項，總計約1萬3288馬來西亞令吉（約3036.8美元）。期間雙方只透過網路聯絡，新人都沒有見過公司任何人員。

大馬一對新人婚禮遭承包商放鴿子，新娘及家人只好親自準備餐點。（取材自臉書）
大馬一對新人婚禮遭承包商放鴿子，新娘及家人只好親自準備餐點。（取材自臉書）

結果到了婚禮當天，現場空無一人，更沒看到任何婚禮布置與餐點。這對新人一直等到晚上9時，才在家人幫助下找來餐桌椅與廚具和食材，現場製作餐點給賓客；也有賓客貼心自備了一些零食與糕點到現場，讓婚禮最終能順利舉行，大家都沒有餓到肚子。

新人事後也報警，並在臉書上發文公開此事，提醒大家不要上當受騙。

香港 臉書

上一則

喜宴上遭新郎惡整出糗 新娘婚後兩天怒休夫

下一則

汶萊「最帥王子」娶平民王妃 舉國歡慶10天

延伸閱讀

張學友香港開唱爆「人疊人」意外 歌神現場救援全目擊

張學友香港開唱爆「人疊人」意外 歌神現場救援全目擊
柯文哲凱道選前之夜人潮塞爆 現場超過30萬人

柯文哲凱道選前之夜人潮塞爆 現場超過30萬人
張鈞甯認愛馬來西亞導演柯汶利 首度被拍兩人同框

張鈞甯認愛馬來西亞導演柯汶利 首度被拍兩人同框
稱反以團體煽動抵制 大馬麥當勞提告求償4000萬

稱反以團體煽動抵制 大馬麥當勞提告求償4000萬

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
英國肯辛頓宮17日宣布，威廉王子的妻子凱特已在倫敦動了腹部手術，將在醫院住院兩周。資料照片。美聯社

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

2024-01-17 10:01
諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

2024-01-15 09:42

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕