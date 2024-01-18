婚禮遭承包商詐騙 到場沒食物沒桌椅 新人親自下廚宴客

大馬一對新人婚禮遭承包商放鴿子，新娘及家人只好親自準備餐點。（取材自臉書）

馬來西亞一對新人月前在網路上花了逾3000美元訂購全套婚禮服務，內容包含婚紗、婚宴餐點與現場布置和設備等。但到了婚禮當天，現場卻空無一人，沒有任何布置設備，更沒有宴會食物，讓新人必須親自下廚招待賓客。事後新人報警並在網路上發文，警告大家要小心這種婚禮詐騙。

香港 01報導，這對新人受訪表示，籌備婚禮時在網路上看到這家提供婚禮服務的公司廣告，服務內容包含在婚禮當日提供婚宴設備及自助餐點。雙方聯繫時，該公司負責人還宣稱套裝服務包含新娘的婚紗以及在婚宴場地提供招待賓客的桌椅。新人先後匯了三次款項，總計約1萬3288馬來西亞令吉（約3036.8美元）。期間雙方只透過網路聯絡，新人都沒有見過公司任何人員。

大馬一對新人婚禮遭承包商放鴿子，新娘及家人只好親自準備餐點。（取材自臉書）

結果到了婚禮當天，現場空無一人，更沒看到任何婚禮布置與餐點。這對新人一直等到晚上9時，才在家人幫助下找來餐桌椅與廚具和食材，現場製作餐點給賓客；也有賓客貼心自備了一些零食與糕點到現場，讓婚禮最終能順利舉行，大家都沒有餓到肚子。

新人事後也報警，並在臉書 上發文公開此事，提醒大家不要上當受騙。