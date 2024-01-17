雨天樹下接電話 阿根廷20歲男遭雷劈 全身20%燒傷倖存

阿根廷一名青年在樹下打電話遭閃電擊中，不過經搶救，奇蹟生還。（取材自X平台）

人被閃電擊中的機率很小，但並不代表不會發生。阿根廷一名20歲男子貝隆（Gabriel Jonathan Berón）日前和朋友穿過廣場，他在樹下打電話時突然遭閃電擊中，導致雙臂、胸部嚴重燒傷，還一度住進加護病房，至少需要六個月的治療時間才能康復。

#viral ⚡️ Insólito 😱😱💥💥 lo ocurrido el sábado a las 3:20 en la provincia de San Luis, Argentina, cuando a Jonathan Berón (26) le dio de pleno un rayo y sobrevivió para contarlo, aunque con el 20% del cuerpo con quemaduras.#TodoEstáEnLN pic.twitter.com/oLQTbuwDwk — Diario La Nación (@LaNacionPy) 2024年1月8日

據阿根廷「民族報」（La Nación）報導，貝隆日前和朋友走在路上，當時天候極差，還開始下雨了。當他們凌晨3點20分穿過一個廣場，貝隆在樹下打電話時，卻被一道閃電擊中倒地不起，整段過程不到兩秒鐘，其他朋友們見狀嚇得拔腿狂奔。

醫護人員獲報緊急將貝隆送往醫院治療，他則奇蹟存活下來，全身僅20%被燒傷，主要集中在右臂和胸部，但是對於整段過程失去印象。而貝隆一度住進加護病房搶救，如今已轉到普通病房，醫生評估還需要六個月的時間才能完全恢復。

貝隆一名友人透露，「朋友們回來幫助他時，他看起來已經死了」。而當時貝隆的脖子上掛著一條項鍊，友人推測這就是他發生意外的原因。

另有媒體報導，根據現場監視錄影器畫面，當天包括貝隆在內，總共有五個人在雨天的樹下聊天，突然一道落雷將貝隆劈倒，大家嚇得趕緊狂奔去求援。

貝隆獲救後表示，「當時有朋友打電話給他，他接起電話就站在樹下兩秒鐘而已，沒想到卻遭電擊，自己並沒有任何感覺，好像有人突然關燈，然後我就在醫院醒來了，我不記得有發生過什麼事。」貝隆全身僅20％燒傷，主要集中在雙臂和胸部。

另據報導指出，貝隆已離開了加護病房，他表示自己很幸運，雖然被被閃電擊中，但他還活著。貝隆在梅賽德斯縣經營一家洗車店，一旦經醫生允許，他將恢復正常生活，回去照顧店裡的生意。