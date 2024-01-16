末日生存術？ 奶奶家地堡藏核子掩體 有防毒面具與罐頭

卡莉在奶奶家地下，意外發現藏有一座核子掩體。(取材自TikTok)

據英媒「The Sun」報導，日前，一名三寶媽卡莉（Carly）在奶奶家地下，意外發現藏有一座地下核子掩體（指軍事上增加防守方優勢的臨時或永久建築）。她表示，這個掩體是前屋主留下的，自己在發現後便興奮地拍下影片紀錄，吸引許多網友關注。

卡莉透露，這棟房屋的前屋主是一名「末日預言家」，隨著她奶奶搬了進來，自己某天竟在家中地下發現核子掩體。她指出，放在地下室的衣櫥看似平平無奇，但只要先拉動另一間房間裡木板上的一條水管，隔壁衣櫥的木板便直接變成一道暗門。

卡莉說明，打開門後，地堡古老的入口即出現在眼前，門上還有一個插銷，可以用其將自己鎖在地堡內。從卡莉拍攝的影片可見，該地堡共分為兩區，第一區有三張床與防毒面具，第二區則有一張沙發床跟抽水泵，此外她表示，剛買下這棟房屋時，掩體內堆滿許多罐頭食品。

卡莉稱，她的身高只有160公分，但地堡內的天花板非常低，自己在裡面也很難站直。影片中，卡莉除了在抽水泵附近發現一個使用過的馬克杯外，還找到一些古董蠟燭，她推測「這些蠟燭應該是用來替代電燈的」。卡莉補充，前屋主在掩體外還建了一個祕密儲藏室，用來存放罐頭食品與武器，牆壁上還設有一活板門，讓人可以從屋外進入室內。

影片曝光後，吸引許多網友關注，超過35萬人支持並獲得7000多則回覆，「這房子真是個寶藏」、「當妳把門關上時，我替妳感到焦慮」、「我的夢想就是找到一間有隱藏房間和通道的家」、「超酷！妳再重新放東西進去，這地堡就又可以用了」。