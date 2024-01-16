我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

艾美獎3部劇大贏家 緬懷「六人行」馬修派瑞最感人

末日生存術？ 奶奶家地堡藏核子掩體 有防毒面具與罐頭

聯合新聞網
卡莉在奶奶家地下，意外發現藏有一座核子掩體。(取材自TikTok)
卡莉在奶奶家地下，意外發現藏有一座核子掩體。(取材自TikTok)

據英媒「The Sun」報導，日前，一名三寶媽卡莉（Carly）在奶奶家地下，意外發現藏有一座地下核子掩體（指軍事上增加防守方優勢的臨時或永久建築）。她表示，這個掩體是前屋主留下的，自己在發現後便興奮地拍下影片紀錄，吸引許多網友關注。

卡莉透露，這棟房屋的前屋主是一名「末日預言家」，隨著她奶奶搬了進來，自己某天竟在家中地下發現核子掩體。她指出，放在地下室的衣櫥看似平平無奇，但只要先拉動另一間房間裡木板上的一條水管，隔壁衣櫥的木板便直接變成一道暗門。

卡莉說明，打開門後，地堡古老的入口即出現在眼前，門上還有一個插銷，可以用其將自己鎖在地堡內。從卡莉拍攝的影片可見，該地堡共分為兩區，第一區有三張床與防毒面具，第二區則有一張沙發床跟抽水泵，此外她表示，剛買下這棟房屋時，掩體內堆滿許多罐頭食品。

卡莉稱，她的身高只有160公分，但地堡內的天花板非常低，自己在裡面也很難站直。影片中，卡莉除了在抽水泵附近發現一個使用過的馬克杯外，還找到一些古董蠟燭，她推測「這些蠟燭應該是用來替代電燈的」。卡莉補充，前屋主在掩體外還建了一個祕密儲藏室，用來存放罐頭食品與武器，牆壁上還設有一活板門，讓人可以從屋外進入室內。

影片曝光後，吸引許多網友關注，超過35萬人支持並獲得7000多則回覆，「這房子真是個寶藏」、「當妳把門關上時，我替妳感到焦慮」、「我的夢想就是找到一間有隱藏房間和通道的家」、「超酷！妳再重新放東西進去，這地堡就又可以用了」。

上一則

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

延伸閱讀

法拉盛緬街公寓大火4人受傷 火勢未波及鄰居

法拉盛緬街公寓大火4人受傷 火勢未波及鄰居
奶奶家地下竟藏「核子掩體」她拍影片吸引萬人朝聖

奶奶家地下竟藏「核子掩體」她拍影片吸引萬人朝聖
14歲相識到22歲產女 「貓王」唯一妻子戀情大揭密

14歲相識到22歲產女 「貓王」唯一妻子戀情大揭密
南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍

南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

2024-01-15 13:50
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

2024-01-15 09:42

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 