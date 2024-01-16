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沙國巨型金礦帶價值50兆 將掀淘金熱潮

編譯徐榆涵
沙烏地阿拉伯近日宣布在境內發現一座巨型金礦床，初估礦帶綿延125公里，價值約50兆美元。(取自X平台)
沙烏地阿拉伯近日宣布在境內發現一座巨型金礦床，初估礦帶綿延125公里，價值約50兆美元。(取自X平台)

印度時報報導，沙烏地阿拉伯近日宣布在境內發現一座巨型金礦床，初估礦帶綿延125公里，價值約50兆美元。

沙烏地阿拉伯礦業公司Maaden近日宣布，在麥加地區（Makkah）庫馬省（Al Khurma）現有的曼蘇拉馬薩拉金礦（Mansourah Massarah）採礦場以南約100公里範圍內發現大量黃金資源。報導指出，這是Maaden公司2022年啟動的綜合勘探計畫第一個重大發現，有望擴大該地區金礦開採活動。

Maaden指出，新發現的新金礦床與現有的曼蘇拉馬薩拉金礦，有著相似的地質結構。在曼蘇拉馬薩拉金礦附近地層隨機鑽探獲取的兩份樣本顯示，每噸樣本含金量分別達10.4克和20.6克，即可能存在高級金礦床。

Maaden表示，加上先前在新發現的金礦床以北25公里的勘探足跡，可以確定該地區有一個長約125公里的潛在金礦床，推估有150萬盎司（約42.5噸）資源量可轉化為探明儲量，價值約50兆美元，使該金礦床具備成為世界級金礦帶的潛力。

截至2023年底，曼蘇拉馬薩拉金礦的黃金資源量已達近700萬盎司（約198噸），年產量能達25萬盎司（約7噸）。

Maaden執行長威爾（Robert Wil）強調，這些發現有可能成為世界下一波淘金熱的焦點，稱「這些發現對於沙烏地阿拉伯的未開發礦產資源至關重要，更符合公司對2030年的願景，即將採礦業確立為沙國經濟的關鍵支柱」。

https://twitter.com/mefriendapp/status/1741387724840710632

沙烏地阿拉伯近日宣布在境內發現一座巨型金礦床，有可能成為世界下一波淘金熱的焦點。...
沙烏地阿拉伯近日宣布在境內發現一座巨型金礦床，有可能成為世界下一波淘金熱的焦點。 (路透)

沙烏地阿拉伯 印度

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