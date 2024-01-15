歐洲房價漲 擁房者受惠 央行：財富不平等情況已改善

歐洲央行指出，房價上漲讓擁有不動產的中產階級，也跟著受惠；圖為波蘭的城市景觀。（圖／123RF）

歐洲央行 （ECB）近日說，過去五年來，歐元區財富不平等情況已改善，因為房價 上漲榮景普遍嘉惠擁有不動產的廣大中產階級。

路透報導，這項最新季報發布前，ECB飽受批評，遭指控實施十年超低利率 和大量購債政策，主要圖利擁有大量金融資產的富人。批評者並指出，低利率雖然對屋主也有利，卻也助長一波房市榮景，使房價和租金對貧窮家庭變得高不可攀。

然而，ECB發現，歐元區財富金字塔頂端5%與底層50%之間的財富淨值差距已縮小，有助於降低不平等。

這份ECB報告寫道：「一如過去五年來國民帳戶所示，歐元區家庭財富淨值顯著增加，伴隨而來的是不平等略減，一部分因素是擁有房屋者─占人口比率逾60%─因房價上漲而受惠。」

ECB指出，屋主財富淨值在過去五年期間增加27%；相形之下，非屋主的財富淨值增加17%，主要因為存款水位升高。以上數據尚未把最近歐元區多國房價下跌的因素納入考量，所以，房價下跌仍可能逆轉那些效應，導致不平等再度惡化。

ECB的報告顯示，從2016年到2023年第2季，歐元區最富裕家庭的占比已降低，但仍高於43%；同時，財富淨值的中位數大約增加40%，如今略高於15萬歐元。

整體來說，歐元區家庭財富淨值以中位數計在過去五年來銳增29%，或大約13.7兆歐元（15兆美元）。

對ECB和其他央行而言，財富不平等可謂敏感議題。在全球金融海嘯、歐債危機後，主要央行紛紛大開寬鬆貨幣政策水龍頭以刺激經濟，引來加劇不平等的批判。