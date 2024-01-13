伊朗女外出拒戴頭巾 挨鞭刑74下

伊朗女子赫什馬蒂（左圖）因在公開場合未戴頭巾，遭官方以「違反公共道德」處以鞭刑74下，消息在社群引發討論；右圖為她背後的傷痕。（取材自Ｘ平台

伊朗司法部 門表示，當局以「違反公共道德」為由，對一名33歲庫德裔女子處以74下鞭刑，並要求她繳納罰款，以懲罰其未遮蓋頭部。

伊朗司法部門網站米桑線上（Mizan Online）報導：「被定罪的赫什馬蒂（Roya Heshmati）在德黑蘭繁忙的公共場所可恥地慫恿放縱行為。」

米桑線上稱：「她違反公共道德，當局依據法律及伊斯蘭律法，對她處以74下鞭刑。」

赫什馬蒂是33歲的庫德裔女性，當她被送去接受鞭刑的時候，也拒絕遮住頭髮。當鞭子打向她的時候，她低聲說：「以女性之名，以生命之名，黎明終將到來。」

在1979年的伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後不久，法律要求伊朗所有女性必須將頭頸遮住。

在伊朗，因違反服裝規定而遭鞭打的情況並不常見，但在2022年底出現反政府抗議活動期間，違反相關規定的行為激增，官方開始加強打擊違規者的力道。

伊朗22歲庫德族（Kurd）女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月因違反嚴格的女性著裝規定被捕，在拘留期間喪命，在國內掀起大規模示威潮。

女性示威者在抗議期間摘下頭巾，甚至焚燒頭巾。此外，還有愈來愈多女性藐視服裝規定，促使當局出手鎮壓。

赫什馬蒂的律師塔泰（Maziar Tatai）說，赫什馬蒂去年4月曾因「在社群媒體 發布未戴頭巾的照片」而被捕。

塔泰表示，赫什馬蒂也因「在公共場所未戴穆斯林面紗」，而被勒令繳交1200萬里亞爾（rial，約285美元）罰款。

官方在公共場所安裝監視器來監控違規行為，並勒令違反規定的商家停業。伊朗國會還就一項法案進行討論，以嚴懲那些違反服裝規定的人。