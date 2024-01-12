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希臘世遺歷時16年修復 亞歷山大大帝加冕地重啟

編譯盧思綸
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)

希臘世界遺產「艾加伊城遺跡」（Aigai Palace）歷時16年整修，終於在日前重新開放參觀，歡迎世界各地遊客造訪擁有2,300多年歷史的遺跡，欣賞傳奇國王亞歷山大大帝（Alexander the Great）的加冕之地。

華盛頓郵報報導，聯合國教科文組織指定之世界遺產「艾加伊城遺跡」坐落希臘北部的維爾吉納（Vergina），是古代馬其頓王國的第一個首都。該遺跡占地廣闊，足足有帕德嫩神殿（Parthenon）三倍之大，堪稱古希臘時期規模最大的宮殿，包含劇院、宴會廳和超過300座墓穴的墓地群，就連亞歷山大大帝的父王腓力二世（Philip II）也長眠其中。

好不容易歷時16年整修竣工，斥資超過2000萬歐元（約2187萬美元），其中包括歐盟金援，該遺跡將再度向世人展現古希臘的歷史風貌。

根據官方網站描述，艾加伊城孕育出許多藝術家、畫家和劇作家，彰顯城市當時在腓力二世的統治下繁榮發展，時常舉辦祭祀和盛大的遊行和宴會。

殊不知一次盛宴上，腓力二世遭刺客殺害，他的兒子亞歷山大繼任國王，從而開啟改變希臘世界的征程，驍勇善戰的亞歷山大大帝打下的江山，一路從非洲北部延伸到亞洲。

聯合國教科文組織更盛讚艾加伊城遺跡是「歐洲最重要的遺址之一」，「它提供有關古代馬其頓人在文化、歷史和社會方面的重要資訊，這個位處希臘邊境遺跡保存下古老傳統，並將希臘文化宣揚到世界各地」。

西元前168年，馬其頓王國被羅馬軍隊打敗，艾加伊城也連帶被摧毀，從而走向衰落；直到1977年被希臘考古學家安德洛尼克斯（Manolis Andronikos）發現後挖掘才再度重見天日。

希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)
希臘世遺「艾加伊城遺跡」歷時16年整修，終於在日前重啟。(新華社)

聯合國 世界遺產 華盛頓郵報

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