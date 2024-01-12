婚禮太累人 印度新娘托腮打瞌睡 被叫醒表情厭世

日前印度一對新人日前舉行婚禮時，新娘（右）竟然難忍睡意，在儀式進行期間睡著。（取材自Instagram）

有人希望婚禮儀式一切從簡，但亦有人選擇遵循傳統。日前印度 一對新人舉行婚禮期間，可能是傳統婚禮習俗繁複，新娘竟然難忍睡意，在台上打瞌睡，直至新郎發現並輕輕將她喚醒。有親友拍下這一幕並上傳到網上，片段令網友高呼「爆笑」，亦有人表示能理解冗長的婚禮儀式有多累人。

香港 01報導，該段婚禮影片在網上廣傳，片中一對印度新人日前舉辦傳統婚禮，新郎和新娘並排坐在舞台中央。或許是當地婚禮儀式繁瑣，經歷了眾多儀式後的年輕新娘看起來非常疲憊，最終難忍睡意，當着諸多賓客面前打瞌睡。

報導指出，由於婚禮仍在進行中，新娘托腮彎腰偷睡動作較明顯，現場有不少親友都留意到，有人更舉起手機偷偷拍攝這有趣一幕。本來專心聽着祭司祝福的新郎留意到親友騷動，悄悄回頭看了新娘一眼，才發現她已經睡著，於是略帶尷尬地輕輕用手碰了碰新娘膝蓋，將她叫醒。新娘從小憩中被喚醒，一時有些反應不過來，隔着頭紗露出了「厭世」表情，再急急調整好坐姿。

影片引起網友熱議，有網友認為新郎沒有生氣或任何不耐煩，而是輕輕叫醒新娘的行為「很有愛」，也有網友覺得新娘剛醒來的「厭世」表情很可愛，並表示「有些（婚禮）傳統儀式的確太長了」、「完全能理解為何會累到睡著」。