我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

婚禮太累人 印度新娘托腮打瞌睡 被叫醒表情厭世

綜合報導
日前印度一對新人日前舉行婚禮時，新娘（右）竟然難忍睡意，在儀式進行期間睡著。（取材自Instagram）
日前印度一對新人日前舉行婚禮時，新娘（右）竟然難忍睡意，在儀式進行期間睡著。（取材自Instagram）

有人希望婚禮儀式一切從簡，但亦有人選擇遵循傳統。日前印度一對新人舉行婚禮期間，可能是傳統婚禮習俗繁複，新娘竟然難忍睡意，在台上打瞌睡，直至新郎發現並輕輕將她喚醒。有親友拍下這一幕並上傳到網上，片段令網友高呼「爆笑」，亦有人表示能理解冗長的婚禮儀式有多累人。

香港01報導，該段婚禮影片在網上廣傳，片中一對印度新人日前舉辦傳統婚禮，新郎和新娘並排坐在舞台中央。或許是當地婚禮儀式繁瑣，經歷了眾多儀式後的年輕新娘看起來非常疲憊，最終難忍睡意，當着諸多賓客面前打瞌睡。

報導指出，由於婚禮仍在進行中，新娘托腮彎腰偷睡動作較明顯，現場有不少親友都留意到，有人更舉起手機偷偷拍攝這有趣一幕。本來專心聽着祭司祝福的新郎留意到親友騷動，悄悄回頭看了新娘一眼，才發現她已經睡著，於是略帶尷尬地輕輕用手碰了碰新娘膝蓋，將她叫醒。新娘從小憩中被喚醒，一時有些反應不過來，隔着頭紗露出了「厭世」表情，再急急調整好坐姿。

影片引起網友熱議，有網友認為新郎沒有生氣或任何不耐煩，而是輕輕叫醒新娘的行為「很有愛」，也有網友覺得新娘剛醒來的「厭世」表情很可愛，並表示「有些（婚禮）傳統儀式的確太長了」、「完全能理解為何會累到睡著」。

印度 香港

上一則

東京旅館驚傳人質挾持事件 女子獲釋、男嫌被逮捕

下一則

阿曼灣也出事 伊朗扣押油輪 美籲釋放船隻

延伸閱讀

台新總統將出驢 星前駐聯國代表：2024是台灣高危年

台新總統將出驢 星前駐聯國代表：2024是台灣高危年
防堵中國祭關稅 西方引發新風險

防堵中國祭關稅 西方引發新風險
今年亞洲5大題材 經理人最愛

今年亞洲5大題材 經理人最愛
CNBC：今年上半年 亞太股市以這3個國家最被看好

CNBC：今年上半年 亞太股市以這3個國家最被看好

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
日本東京羽田機場2日發生日本航空的客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞的嚴重事故，海保人員5死1重傷，其中2名死者遺體經解剖發現死因為「全身壓碾傷」。圖為燒毀的海保機3日影像。(美聯社)

日航擦撞事故 2死者解剖後死因公布：全身壓碾傷

2024-01-05 09:02
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
朝鮮半島緊張再起，韓聯社5日報導，北韓軍隊上午9時至11時朝白翎島和延坪島北部地區發射200多發火箭彈。圖為北韓2023年3月在平壤順安國際機場試射一枚洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

2024-01-04 23:49
英國一名16歲少女稱自己在虛擬電玩中遭多名玩家性侵，此案成為英國警方首次立案調查的元宇宙性侵案，備受各界關注。（示意圖/ingimage）

16歲少女玩VR遭多人性侵 英警首次調查「元宇宙性侵案」 他曝：不應輕忽虛擬犯罪

2024-01-05 18:52

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出