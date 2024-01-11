越南沒有夜生活？遊客怨：想花錢也沒地方去

市民在越南河內吉靈-河東線輕軌車廂內欣賞城市風景，這條越南首條城市輕軌總長約13公里，成了河內新地標之一。（新華社）

2024年伊始，多國全力拚觀光 ，其中，越南 因旅遊費用相對低廉吸引外國遊客前往，不過，媒體報導，不少遊客抱怨，河內、胡志明市、峴港等一線大城夜生活選擇乏善可陳，令人失望。

越南當地媒體報導，越南旅遊市場目前迎來多項挑戰，包括國內段機票價格飛漲、夜生活賣點不夠，以及外國觀光客簽證 審批時間過長等。

Mustgo旅行社業務總監丁氏秋草（Dinh Thi Thu Thao，音譯）表示，近期經濟景氣相對低迷，民眾消費緊縮影響下，越竹航空、太平洋航空、越旅航空（Vietravel Airlines）均已暫停飛往南部景點富國島（Phu Quoc）、中部旅遊勝地芽莊（Nha Trang）與歸仁（Quy Nhon）的航班，導致機票價格大漲。

丁氏秋草說，今年3月起，機票價格的天花板還會再拉高。

越南民航局上月預測，2024年越南國內線航空旅客將減少8%，主因需求低迷的國內航線停飛、機票價格可能大漲。2023年越南國內線航空旅客總計7400萬人次，比2022年增加34.5%，相當於新冠疫情前旅次的94%。

另外，越南仍是世界上旅遊費用低廉的國度，對於外國觀光客有一定吸引力。但河內、胡志明市、峴港等一線大城夜生活的活動內容乏善可陳，不少遊客抱怨，這些大城市的夜間娛樂場所選擇有限，大多數餐廳、娛樂場所晚上10時打烊，想花錢也沒地方去。

據報導，要吸引外國觀光客到訪越南，還有個簽證難關要解決。越南目前只對少數國家公民提供免簽入境，申請簽證審批等待時間漫長，引發觀光客抱怨。越南去年接待外國遊客1260萬人次，比起泰國全年2800萬人次少了一半以上。