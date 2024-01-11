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日本電車叮嚀過多 歐美客怨：不必要的禮節太多「被當孩子教」

(綜合報導)
歐美人認為日本在搭電車等場合時，有太多繁瑣的提醒；示意圖。（本報資料照片）
歐美人認為日本在搭電車等場合時，有太多繁瑣的提醒；示意圖。（本報資料照片）

講究細節的日式禮儀是日本的一大特色，不過，近來有日本媒體注意到有時不必要的禮節過多，會造成他人不便；其中又以歐美遊客對某些日本文化無法認同，認為即使在日本住久了，還是難以適應。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，許多歐美人來到日本生活，都認為日本環境整潔、服務優良，一般人也相對親切，大眾交通運輸都很準時，食物也很好吃。也有很多人來到日本以後，和日本人交往結婚，非常融入在地。

不過，有一些外國人卻認為，日本社會文化有類似「不必要的禮節太多」、「太過在意他人想法」、「面對客訴太軟弱」等問題。這是因為在日本，往往都是以「不要造成他人不愉快」為前提，採取主動迴避的行事原則，來避免遊客產生糾紛。然而也正是因為這樣，讓歐美人認為，有時一些禮節、說明實在太過繁複了，好像把人當成小孩子，從零開始教導一樣。

好比像是坐個電車，常常都有自動語音，不斷播送「因為電車會產生搖晃，請握好把手」、「請大家靠攏坐，盡量挪出位子」、「在車門邊的旅客，請先下車到月台，讓車內其他旅客下車」等等，這些過頭的叮嚀，都是國外沒有的。甚至也有外國人在日本待久了，依然不習慣這樣的模式，覺得公共場合的說明實在太多，感到十分煩人。

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