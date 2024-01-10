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越南男吳哥窟拍片配泰國國旗 被罰300美元 官方：冒犯柬埔寨

綜合報
越南TikToker分享自己在越南資訊通信部外的照片。(取材自臉書)
越南TikToker分享自己在越南資訊通信部外的照片。(取材自臉書)

越南一名男子去年11月在TikTok發布影片，畫面展示柬埔寨著名地標吳哥窟（Angkor Wat），但配以「你好，泰國」字句，並加上泰國皇室及國旗圖片，引發網友撻伐，他的TikTok也被封鎖。越南近日以冒犯柬埔寨為由，判男子罰款300美元，希望他吸取教訓。

綜合媒體報導，這名有多達70萬粉絲的越南男子華國英（Hua Quoc Anh，音譯），去年11月4日在TikTok發布一段1分25秒的影片，畫面為柬埔寨知名文化遺產吳哥窟的景色，卻加上泰國國旗濾鏡、泰國國王，還說「你好，泰國」字句，他本人也穿泰服亮相。影片很快遭到網友撻伐，他的TikTok也被封鎖。

報導說，越南政府認為他此舉是暗示吳哥窟屬於泰國，冒犯柬埔寨，越南資訊通信部本月3日約談華國英後，稍晚在官網表示，華國英提供假資訊、扭曲事實，依據相關法令對華國英處750萬盾（約300美元）罰鍰。胡志明市新聞部門網站刊文，指華國英行為是「對鄰國文化和國家主權的不尊重」，應從事件「認真吸取教訓」。

亞洲人權觀察（Human Rights Watch）副主任羅伯森（Phil Robertson）形容判決荒謬。他表示，越南應該捍衛言論自由，而不是擔心冒犯柬埔寨。羅伯森稱，「不會有人真的相信暹粒（Siem Reap，吳哥窟所在地）屬於泰國，所以最適當的做法是嘲諷這個網紅的無知就好，不需要開罰」

華國英則在Facebook發文稱，自己現時心情複雜，並上傳了一張他戴墨鏡、站在越南資訊通信部外面的照片，並寫道「國英現在五味雜陳，區區幾行文字難以描述」。涉事影片已遭刪除。

越南 泰國 TikTok

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