以色列女主播「腰間配槍」報新聞 自稱：別惹猶太女人

以色列新聞主播舍梅許（Lital Shemesh）於轉播室直播中，被拍攝到腰間配槍。(取材自X平台)

以哈衝突持續近三個月，以色列 民眾為保自身安全，採取相應防衛措施，日前一張「以色列女主播在直播時腰間配槍」的照片，在社群媒體 傳播並引發關注。

據印度「自由新聞期刊」（Free Press Journal）報導，這名以色列女主播舍梅許（Lital Shemesh），在播報新聞時，腰間麥克風旁邊配著一把槍。報導稱，舍梅許作出這項舉動，許多網友歸因於哈瑪斯對以色列發起廣泛襲擊，以色列臨複雜的安全環境和持續不斷的衝突，許多婦女選擇用槍武裝自己。

舍梅許是以色列廣播當局（IBA）和商業第14頻道的新聞主播，同時她還為英語頻道「ilTV」做出貢獻，擁有美國猶太研究的碩士學位。

此外，社交媒體X顯示為舍梅許本人的一個帳號轉發相關報導，並配文稱，「別惹猶太女人。」

對於這一舉動，有網友表示贊同，認為需要做好準備，但也有網友質疑：如果巴勒斯坦 人這樣做，可能會被視為「恐怖分子」。網友@VividProwess讚揚她：「很好。 我們有太多嗜血的敵人， 我們必須隨時隨地做好準備。」、也有網友@osherfeldman表示：「非常時代需要非常的措施。」不過，也有網友@Alex_Oloyede2吐槽：「如果一個巴勒斯坦人攜帶武器來保護自己，他就是恐怖分子。但如果一個以色列人這樣做了，他們就是無辜的、還會因此被人讚揚。」

對於舍梅許的這項舉動，社群媒體X上網友反應不一。有人表示贊同認為需要隨時隨地做好準備，「很棒，我們有太多嗜血的敵人，我們必須隨時隨地做好準備」、「好樣的！我也會這麼做」、「非常時代需要非常的措施」。

也有網友不贊同舍梅許的做法，，認為這一舉動有點用力過度，「在攝影棚裡，你不覺得有點過嗎」；並提到以色列對巴勒斯坦的「壓迫」，「他們知道這不是他們的家，他們被當作小偷，壓迫者永遠不會感到安全」、「如果一個巴勒斯坦人攜帶武器來保護自己，他就是恐怖分子。但如果一個以色列人這樣做了，他們就是無辜的、還會因此被人讚揚」。