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對抗孤獨 德國推111項政策…外界酸沒新意

綜合報導
為幫助民眾對抗孤獨，德國政府推出對抗孤獨感政策，以減少個人罹患心臟病、憂鬱或失智症等疾病的機率；圖為德國聯邦議院。圖／123RF
為幫助民眾對抗孤獨，德國政府推出對抗孤獨感政策，以減少個人罹患心臟病、憂鬱或失智症等疾病的機率；圖為德國聯邦議院。圖／123RF

德國聯邦家庭事務部近日推出「聯邦政府對抗孤獨策略」政策計畫書，希望透過一系列具體施政措施，幫助對抗孤獨感，進而減少個人罹患心臟病、憂鬱或失智症等疾病的機率，也提高民眾參與公共事務意願，保障民主制度運作。

德國憂鬱和自殺預防基金會調查，相較於疫情前，日常感到孤獨的德國人增加40%；每4名成年人中，就有一人表示自己感到「非常孤獨」。不僅老年人，孤獨感正成為影響所有年齡群體的普遍現象。

北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）邦長伍斯特（Hendrik Wust）介紹這份研究報告時表示：「孤獨是我們這個時代的新社會議題，它不僅對健康產生負面影響，也挑戰著我們的社會系統，損害民主體制。」

針對孤獨感蔓延問題，綠黨籍聯邦家庭事務部部長鮑斯（Lisa Paus）在一場論壇中談到孤獨感與年輕人民主疏離之間的關聯。她指出，孤獨的青少年可能會感到與社會脫節，從而對民主制度和其決策過程產生疏離，這種疏離不僅影響年輕人對公共事務的積極參與，還可能導致對民主和現行制度的不信任，導致更容易相信陰謀論、假訊息，向極端主義傾斜。

為應對這一挑戰，鮑斯於2023年末推出「聯邦政府對抗孤獨策略」（Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit）政策計畫書，希望透過一系列具體行動，有效解決孤獨帶來的醫療負擔與社會問題，其中包括透過教育提高公眾對孤獨的認識、挹注更多資源給社工等幫助人們對抗孤獨的專業人員、增強地方社區內民眾彼此間的聯繫、建立政府跨部門合作實現抗孤獨計畫等。

不過計畫書推出同時也遭致批評，一方面有評論指出它的創新性不足，例如計畫書中建議的老青共居、幫助老人學習數位技能以更融入社會等方法許多地方政府已經在做；策略過於依賴現有結構和程序，也缺乏對老年人之外其他易受孤獨衝擊群體的關注。

另一方面，「聯邦政府對抗孤獨策略」有高達111項具體施政措施，實現措施的資金要從哪裡來？對抗孤獨的計畫中有許多需要長期和持續投入的社區支援項目，目前財政預算不足，將限制這些計畫的有效和可持續性。

儘管「聯邦政府對抗孤獨策略」仍存在創新與預算不足的問題，但各地邦政府現行的對抗孤獨行動已頗具成效，譬如阿爾高地區（Allgau）的地方政府與業者共同開發了一款類似Tinder的配對交友軟體Hilver，可針對如散步、喝咖啡、陪伴看診等特定活動，媒合當地需要幫忙與願意提供支援的居民，透過操作簡易的數位平台來建立人與人的連結，消解民眾的孤獨感。

聯邦政府 德國 預算

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