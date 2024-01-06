不只東京、大阪 臭蟲大軍入侵全日本 專家：沒一處安全

臭蟲問題在全日本蔓延，諮詢案件創歷史新高。（美聯社）

準備到日本 旅遊的民眾注意了，東京、大阪民眾尋求應對臭蟲（Bedbug，又稱床蝨）的諮詢案件創歷史新高。專家警告，臭蟲問題正擴散全日本，坦言「沒一處安全」，建議民眾旅行時，將衣物密封在塑膠袋中，並且遠離旅館床鋪。

綜合日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，根據東京害蟲控制協會統計，今年截至11月，東京已經有306件和臭蟲相關的諮詢案件，較2022年的247件還多。大阪也有307件諮詢案件，較去年增加50％。整體而言，2022財政年度日本全境共有683起臭蟲諮詢案件，較2009財政年度增加5倍。

據報導，日本醫學昆蟲動物學會（Japan Society of Medical Entomology and Zoology）會長夏明正表示，臭蟲問題也在大城市以外的地區蔓延，民眾在日本的許多地方被咬，坦言「沒一處能被視為安全的」，呼籲民眾做好日本「哪裡都可能發生」的心理準備。

夏明正提醒民眾，旅行時可將衣物及其他個人物品裝進塑膠袋後密封，並且盡可能讓衣物遠離旅館床鋪。但他也強調，「雖然臭蟲的叮咬會引起劇烈搔癢，但臭蟲並不會傳播疾病，如果採取預防措施，就沒有必要過度恐懼」。

但報導指出，臭蟲早在19世紀末就已出現在日本，甚至一度散播全國，隨著強效殺蟲劑的使用，1970年臭蟲在日本的數量大幅下降，2000年部分臭蟲對殺蟲劑出現抗藥性。

臭蟲長約五毫米，白天躲在家具的裂縫和縫隙中，夜間以人血為食，牠們的叮咬可能會引發一些人的過敏反應，導致嚴重搔癢，而雌性臭蟲一生中可產下數百顆卵，這意味著，如果臭蟲出現在衣服或隨身物品上，很容易傳播各地。