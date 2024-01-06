我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

澳洲少女秀髮藏150顆蝨卵 耳上重災區 美髮師一梳嚇壞

綜合報導
澳洲一名女學生耳朵上方藏有不少頭蝨卵，幸好處理及時，頭蝨卵尚未孵化就被清除。（取材自TikTok）
澳洲一名女學生耳朵上方藏有不少頭蝨卵，幸好處理及時，頭蝨卵尚未孵化就被清除。（取材自TikTok）

看起來乾淨柔順的頭髮，竟藏有過百頭蝨？澳洲一名女學生日前尋找21歲頭蝨美髮師馬隆（Rachel Maroun）幫忙處理頭蝨問題，當馬隆挑開女生耳朵上方的頭髮，赫然見到一大堆蝨卵。想不到少女秀髮下原來暗藏約150顆蝨卵，而且異常搔癢。幸能處理及時，在蝨卵孵化前成功解決。

@liceladyrachel

If it’s 2hrs or 10hrs idc #licetok #liceremoval #trashywashyy

♬ Dance Moms Woo Dance - Amit

來源：TikTok

香港01綜合外媒報導，馬隆日前在社交平台TikTok上，分享了一段影片，片中女學生有著一頭漂亮柔順的秀髮。不過當馬隆用手指挑開她的頭髮一看，就見到有無數「淺色小點」，原來女生的秀髮下竟有大約150顆頭蝨卵。

馬隆震驚表示，女學生耳上方更是「重災區」，就發現了不少頭蝨卵。馬隆在女生頭髮上塗抹護髮素，然後用專用梳在女生頭髮上反覆梳，結果梳出一堆又一堆的頭蝨卵，亦成功找出藏在女生頭髮中的「頭蝨媽媽」。

馬隆表示，女生情況嚴重，因為她頭上的頭蝨卵大約會在一周內孵化成頭蝨，而每隻頭蝨又可平均產下約150顆頭蝨卵，但幸好處理及時，頭蝨卵尚未孵化就被清除。

影片在網上引起熱議，不少網友看完影片後直呼「惡心」及震驚，「看得我頭皮發麻」、「不知為什麼整個人都癢起來」、「看到這些我總是頭癢癢」。也有網友分享患頭蝨的經歷，「我記得小時候我有嚴重頭蝨問題，所以我知道當你梳理時，她肯定感覺好多了」、「我小時候曾生過兩次蝨子，那是有史以來最糟糕的經歷之一」。

澳洲 香港 TikTok

上一則

日海保機撞日航 疑機上6人誤將「預備起飛」聽成「起飛」

下一則

不只東京、大阪 臭蟲大軍入侵全日本 專家：沒一處安全

延伸閱讀

除夕前傳悲劇 澳洲自由車世界冠軍涉駕車撞死妻

除夕前傳悲劇 澳洲自由車世界冠軍涉駕車撞死妻
無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息
大雷雨連番肆虐澳洲東部 2024年第一週引發風暴風險越來越大

大雷雨連番肆虐澳洲東部 2024年第一週引發風暴風險越來越大
澳洲東部遭大雷雨侵襲 西部北部熱浪席捲

澳洲東部遭大雷雨侵襲 西部北部熱浪席捲

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車