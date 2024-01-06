澳洲少女秀髮藏150顆蝨卵 耳上重災區 美髮師一梳嚇壞

澳洲一名女學生耳朵上方藏有不少頭蝨卵，幸好處理及時，頭蝨卵尚未孵化就被清除。（取材自TikTok）

看起來乾淨柔順的頭髮，竟藏有過百頭蝨？澳洲 一名女學生日前尋找21歲頭蝨美髮師馬隆（Rachel Maroun）幫忙處理頭蝨問題，當馬隆挑開女生耳朵上方的頭髮，赫然見到一大堆蝨卵。想不到少女秀髮下原來暗藏約150顆蝨卵，而且異常搔癢。幸能處理及時，在蝨卵孵化前成功解決。

來源：TikTok

香港 01綜合外媒報導，馬隆日前在社交平台TikTok上，分享了一段影片，片中女學生有著一頭漂亮柔順的秀髮。不過當馬隆用手指挑開她的頭髮一看，就見到有無數「淺色小點」，原來女生的秀髮下竟有大約150顆頭蝨卵。

馬隆震驚表示，女學生耳上方更是「重災區」，就發現了不少頭蝨卵。馬隆在女生頭髮上塗抹護髮素，然後用專用梳在女生頭髮上反覆梳，結果梳出一堆又一堆的頭蝨卵，亦成功找出藏在女生頭髮中的「頭蝨媽媽」。

馬隆表示，女生情況嚴重，因為她頭上的頭蝨卵大約會在一周內孵化成頭蝨，而每隻頭蝨又可平均產下約150顆頭蝨卵，但幸好處理及時，頭蝨卵尚未孵化就被清除。

影片在網上引起熱議，不少網友看完影片後直呼「惡心」及震驚，「看得我頭皮發麻」、「不知為什麼整個人都癢起來」、「看到這些我總是頭癢癢」。也有網友分享患頭蝨的經歷，「我記得小時候我有嚴重頭蝨問題，所以我知道當你梳理時，她肯定感覺好多了」、「我小時候曾生過兩次蝨子，那是有史以來最糟糕的經歷之一」。