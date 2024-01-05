日本15歲正妹18秒舞蹈片太魔性 讓人看上癮 網路暴紅

日本一名女高中生一段18秒魔性舞蹈短片，吸引破千萬人次觀看。（取材自抖音）

一名日本 女高中生，先前於TikTok 上傳一段在教室跳舞的18秒影片，魔性的舞步讓人反覆觀看，目前已突破420萬次觀看。該影片被轉載到X平台(前身為推特Twitter)後，再度吸引逾1300萬次瀏覽。

該女高中生去年10月27日，在自己的TikTok帳號「isin_odensin」分享一段18秒的舞蹈影片，該舞蹈舞步相當簡單，背景音樂採用本歌手奧田民生的「さすらい」（浪跡天涯）。影片被轉傳到X平台之後，吸引破千萬次瀏覽。

網友們都被女高中生可愛的形象所吸引，紛紛於影片底下留言，「她太可愛了，她可能是我一生中見過的人中的前三名」、「妳很正」、「奇異的流暢感讓人看上癮」、「這是我反覆看過最多的舞蹈影片」。

影片中的魔性舞蹈，其實來自一名中國老人，他常於抖音 帳號「吹割傷店」分享魔性舞蹈。先前用「さすらい」一曲跳的特殊舞步，在日本女高中生掀起模仿風潮，包含「isin_odensin」在內。據了解，「isin_odensin」今年15歲，目前於神奈川一所高中就讀一年級。